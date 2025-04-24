Володимир Путін / © Associated Press

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Президент РФ Володимир Путін раптово змінив своє рішення та заявив, що відкритий для двосторонніх мирних переговорів з Україною.

Про це повідомляє телеканал «France24».

«Нещодавні коментарі Кремля справді знаменують собою вперше після повномасштабного вторгнення до України 2022 року готовність Путіна вести переговори з Україною», — зазначив експерт Міжнародної групи з вивчення безпеки у Вероні Вілл Кінгстон-Кокс.

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Автори публікації додали, що Кремль навіть поширив пропагандистські повідомлення, заявляючи, що головною метою війни є повалення українського уряду та запобігання «нацистським» загрозам.

«Путін зробив семантичний вибір, щоб зайвий раз нібито наголосити на тому моменті, що Зеленський „не є легітимним“, — додали журналісти.

Видання вважає, що Путін хоче довести американському президенту Дональду Трампу, що він докладає зусиль, оскільки той пригрозив вийти з переговорного процесу.

Проте експерти припускають, що Росія насправді може бути готовою поговорити з Україною. Інтерес Москви може бути продиктований тим, щоб не віддавати США повністю контролю над ситуацією та показати, що Кремль також може впливати на переговори.

Останні відомі прямі переговори за участю Росії та України відбувалися у Стамбулі та Білорусі у перші тижні після повномасштабного вторгнення Росії. Особиста зустріч Путіна і Зеленського востаннє була ще 2019 року, а телефонні розмови — 2021 року.

Нагадаємо, Дональд Трамп анонсував зустріч з Путіним. Коли це може трапитися — читайте у новині.