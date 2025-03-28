Чому Путін постійно торочить про нелегітимність української влади: Зеленський пояснив

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський пояснив, чому Путін знову заговорив, що українська влада нібито «нелегітимна»

Про це глава держави сказав під час брифінгу у п’ятницю, 28 березня.

На думку Зеленського, тут питання не у легітимності, а у намаганні Путіна постійно знаходити ту чи іншу причину, щоб не закінчувати війну.

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Зеленський певен, що Путін боїться перемовин з Україною і з ним особисто.

«Виключаючи Україну, він показує, що для нього Україна не є суб’єктом. Хоча я вважаю, що проблеми глибші, аргументів в перемовинах з українською стороною в нього немає. Він дійсно злочинець, він дійсно на нас напав, він винен в злочинах, його армія — дійсно окупанти, які перебувають на нашій території незаконно і мають за це відповідати. Все, що він робить — відтягує будь-який процес перемовин і відтягує будь-які кроки до закінчення війни. Він не хоче закінчувати війну, тому що тиску мало на нього. Для нас дуже важливо, щоб все це визнали Сполучені Штати Америки, Європа абсолютно консолідовано це розуміє, 99%, скажімо так, це і є абсолютна консолідація», — каже президент України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗЕЛЕНСЬКИЙ ІЗ ЕКСТРЕНИМИ ЗАЯВАМИ: переговори, Трамп, Путін, ЗСУ на Курщині та Брянщині

Раніше президент Володимир Зеленський відповів, чи визнає його Трамп легітимним президентом.

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