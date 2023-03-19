Чому Путін припхався до Криму: Фейгін назвав основну мету диктатора

На думку Фейгіна, Крим міг відвідати двійник Путіна, або це була завчасна зйомка. Але точно не прямий ефір.

Російський правозахисник та журналіст Марк Фейгін пояснив, для чого було російському диктаторові Путіну приїздити до Криму.

Про це Фейгін сказав у коментарі "24 каналу".

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Правозахисник не виключає, що в Криму був не Путін, а його двійник. Проте навіть, якщо припустити, що диктатор особисто наважився навідатися до окупованого півострова, то це була завчасна зйомка.

"Він точно не виступав там у прямому ефірі. Тут неважливо, чи це була, чи позавчора, чи може рік тому, а може це був узагалі двійник диктатора, важливо те, що є телевізійна картинка, але, звісно, це не прямий ефір", – каже Фейгін.

За його словами, у Кремлі вірять, що ЗСУ могли б завдати удару по Криму дроном чи ракетами під час візиту Путіна.

"Путін міг прилетіти у Крим непомітно, можливо на авто в'їхав, годину або півтори був, назад у президентський борт і полетів. За такий час, навіть якби дізналися б, що він там, не встигнули б вистрілити", – пояснив російський опозиціонер.

Фейгін назвав головну причину, чому диктаторові було так важливо відвідати окуповані території – показати, що він не боягуз.

На думку правозахисника, якби Путін не приїхав би до Криму, це був би ще й сигнал для окупантів та місцевих колаборантів, що потрібно тікати до РФ, поки не пізно.

"Це теж грає роль, бо розмови про те, що звідти люди речі вивозять, майно продають, є, й вони про це знають. Ніхто ж не хоче зустрітись з офіцерами ЗСУ. Я думаю, що тут грає роль саме той пропагандистський бік, мовляв, Путін демонструє, що він може приїхати", – підсумував Фейгін.

Нагадаємо, 18 березня російський диктатор Володимир Путін приїхав до окупованого Севастополя з нагоди дев’ятої річниці незаконної анексії Криму.

Сьогодні, 19 березня, Путін відвідав окупований Маріуполь, де зустрівся з місцевими колаборантами.

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