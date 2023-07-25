Чому Путін раптом написав статтю про вихід із "зернової угоди": пояснення від ISW

Диктатор намагається пом’якшити шкоду від виходу Росії із "зернової угоди" та від атак на українські порти.

Американські аналітики пояснили, навіщо президент Росії Володимир Путін опублікував 24 липня статтю, в якій пояснює вихід його держави із "зернової угоди".

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики інституту вважають, що такими поясненнями Путін намагається пом'якшити шкоду, якої після виходу з "зернової угоди" зазнали позиції Росії в Африці та власна репутація диктатора.

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Так, у статті очільник Кремля описав цілі країни-агресорки щодо встановлення партнерських відносин з Африкою та закликав продовжувати "традиційно тісну співпрацю на світовій арені".

Путін також наголосив на важливості "безперебійного постачання продовольства" для "підтримки політичної стабільності африканських держав". Водночас диктатор звинуватив колективний Захід у використанні "зернової угоди" у власних фінансових інтересах.

"Стаття Путіна з'явилася після виходу Росії із "зернової угоди" та атак, внаслідок яких було знищено десятки тисяч тонн українського зерна та об'єкти, які необхідні для транспортування зерна до районів Африки, які значною мірою залежать від українського зерна", – йдеться у звіті ISW.

Там додали, що президент РФ також може таким чином намагатися пом'якшити втрачену вигоду і збентеження від неможливості особисто взяти участь у саміті БРІКС у ПАР через ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, у своїй опублікованій 24 липня статті Путін пояснив вихід Росії із "зернової угоди" зокрема тим, що вона начебто не виправдала гуманітарного призначення щодо зниження ризиків голоду в найбідніших країнах Африки, Азії і Латинської Америки.

Того ж дня генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав Росію повернутися до "зернової угоди" та заявив про підтримку забезпечення доступу на світові ринки продовольства та добрив як з України, так і з РФ.

Водночас президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо експорту агропродукції та повідомив, що держава готується до будь-якого розвитку подій, однак вірить у домовленості з Єврокомісією.

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