Чому Путін раптово заговорив про мир: експерт пояснив, чого прагне РФ

Зокрема, наступом на Харківщині президент Росії намагається показати, що його армія може наступати по всіх фронтах, і що це Україна має бути зацікавлена у мирних переговорах.

Раптова заява президента Росії Володимира Путіна про готовність до переговорів з Україною насправді була очікуваною. Адже РФ потрібне збереження захоплених територій та пауза для відновлення потенціалу, після чого війна почнеться з новою силою.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Що означає заява Путіна про переговори

"Раптом путін заговорив про мир... Чи цілком очікувано? Очікувано і ось чому. В інтерв'ю китайському агентству "Сіньхуа" путін високо оцінив китайський мирний план, суть якого в початку переговорів щодо нинішньої лінії фронту та без виведення російських військ", – звернув увагу аналітик.

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За його словами, це фактично те, що так потрібно Росії: збереження захоплених українських територій та перепочинок для відновлення потенціалу, після чого через рік чи два війна почнеться з новою силою. Але зараз країні-агресорці критично потрібна пауза, наголосив Коваленко.

Наступ РФ на Харківщині – "показуха"

Оглядач також звернув увагу, що наступ російських військ, який розпочався від жовтня 2023 року з дуже високими втратами, приніс дуже спірні результати. Зараз цей наступ "триває показухою" в Харківській області.

"Таким чином путін намагається навмисне показати, що його армія може наступати по всіх фронтах, і це Україна має бути зацікавлена у мирних переговорах", – пояснив аналітик.

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Він також вказав, що російська армія виснажується боями і не накопичує ресурс. Удари вже давно перекинулися на територію Росії, на 1500 км від кордону з Україною. Весь світ бачить, що "українці не бояться бити вглиб російської території", а росіяни проти таких ударів практично беззахисні.

Путіну потрібна пауза у війні

"Путіну терміново потрібна пауза та інформаційне перезавантаження. Не тільки для відновлення сил і засобів і накопичення їх навіть у більшій кількості, ніж були у РОВ до повномасштабного вторгнення, а й банально рік інформаційної тиші, щоб забулося те, наскільки російська армія зганьбилася в Україні, і наскільки вона безпорадна навіть у питаннях захисту власної країни", – пояснив Коваленко.

Саме тому, за його словами, заява Путіна про переговори цілком передбачувана.

Нагадаємо, в розмові з китайськими ЗМІ Путін заявив, що "відкритий до діалогу з Україною". Він висунув умову, що це мають бути переговори, які враховують інтереси всіх залучених у цей "конфлікт" країн.

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