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Чому Путін скасовує усі своїх публічні заходи: політолог вказав на цікаву причину

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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648
Час на прочитання
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Чому Путін скасовує усі своїх публічні заходи: політолог вказав на цікаву причину

Фото: Getty Images

Російські еліти можуть бути невдоволені диктатором.

Політолог Тарас Загародній вважає, що Путін скасував свій виступ на Федеральних зборах, оскільки всерйоз боїться за своє життя. 

Про це пише "Апостроф". 

"Відміна виступу Путіна на Федеральних зборах – це дуже цікава ситуація, тому що згідно з російським законодавством, виступ на цих зборах є обов'язком президента. Я думаю, що тут питання пов'язане з безпекою, Путін просто боїться замахів. Але це й поганий знак для еліт, тому що він не хоче спілкуватися навіть з ними. І для них це поставить ще більше запитань, а навіщо нам такий лідер потрібен? Для російських еліт зрозуміло, що війна програна і вони вже намагаються вибудувати свою поведінку під постпутінську Росію. Путін взагалі вже є великою перешкодою для тих еліт, які є радикальними і хочуть його знести та добратися до влади. І він не потрібен тим елітам, яким він заважає витрачати свої гроші на Заході", – пояснив політолог.

Путін скасував усі свої публічні заходи напередодні Нового року 

Російський диктатор Володимир Путін вирішив скасувати свої традиційні передноворічні заходи. Йдеться про традиційне послання Володимира Путіна Федеральним зборам і хокейний матч, який напередодні Нового року відбувається на Красній площі.

Російський публіцист та соціолог Андрій Піонтковський вважає, що диктатор це зробив через те, що зараз його більше хвилює інша проблема – як зберегти своє життя та владу.

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Дата публікації
Перегляди
648
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