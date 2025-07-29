Чому Путін боїться зустрічі з Трампом, Ердоганом і Зеленським / © Associated Press

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Очільник Кремля Володимир Путін може проігнорувати переговори в Стамбулі через страх міжнародного тиску.

Про це сказав виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Олександр Леонов в ефірі «КИЇВ 24».

Російський президент Володимир Путін, ймовірно, намагатиметься уникнути участі в мирних переговорах у Стамбулі, оскільки побоюється, що західні лідери чинитимуть на нього тиск щодо припинення бойових дій, зазначив експерт.

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За його словами, зустріч у форматі «троє на одного» створює дискомфортну для Кремля конфігурацію. Раніше подібний формат ще міг би призвести до тиску не стільки на Москву, скільки на Київ. Але тепер ситуація докорінно змінилась, зазначає Леонов.

Олександр Леонов припустив, що через це Путін не захоче брати участь у подібному саміті.

«Якщо будуть присутні Дональд Трамп, Ердоган та український президент, а також російський диктатор, то зараз ситуація змінилася таким чином — це буде формат «троє проти одного». Давайте згадаємо, як на початку року багато хто небезпідставно хвилювався, що, наприклад, зустріч Володимира Зеленського з Путіним в присутності Трампа може означати тиск двох проти одного. І таким чином зараз дійсно ситуація помінялася. Думаю, тому Путін буде максимально відсторонюватися від можливості приїхати», — сказав експерт.

Тим часом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час урядового засідання підтвердив готовність Анкари організувати перемовини з метою завершення війни, яку Росія веде проти України.

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Нагадаємо, як зазначають політичні аналітики, США змінюють геополітичну гру проти Росії. Після підписання угоди між Сполученими Штатами та Євросоюзом Дональд Трамп зробив заяву, яка одразу сколихнула політичні кола: мовляв, усе вирішиться за 10–12 днів.

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