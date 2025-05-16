Чому Путін запропонував переговори з Україною: аналітик розкрив справжні причини

Володимир Путін / © Associated Press

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Нещодавня заява Володимира Путіна щодо готовності до переговорів з Україною у Стамбулі стала результатом зовнішнього тиску, зокрема з боку США.

Про це повідомив керівник Центру громадської аналітики «Вежа» Валерій Клочок в ефірі «Еспресо».

«Всі домовленості досягнуто давним-давно. Угода, про яку говорила американська сторона, складається з 22 пунктів і була погоджена в Лондоні. Я не маю жодних сумнівів, що ця угода лежить на столі Путіна. Її бачили всі — Шойгу, Лавров, Патрушев. Вони чудово розуміють, до чого рухається сценарій», — розповів Клочок в етері «Еспресо».

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На його думку, слова Путіна про мирні переговори були продиктовані саме тиском Вашингтона: «Коли Путін зробив заяву про готовність до переговорів у Стамбулі, всім було очевидно, що іншої заяви він не міг зробити через тиск США».

Політексперт також наголосив, що не йдеться про жодні територіальні поступки на користь Росії:

«Ні про жодне здавання територій, які контролює Україна, не йдеться. Білий дім цю позицію чітко зафіксував. Кремль намагається натиснути на Вашингтон, щоб витиснути додаткові поступки, але не обов’язково щодо України», — додав Клочок.

Переговори РФ та України: що відомо

Нагадаємо, під час прямих переговорів між Україною та РФ, які відбулись у Стамбулі у п’ятницю, 16 травня, російська делегація озвучила низку неприпустимих вимог для припинення вогню та закінчення війни.

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Як повідомив репортер The Economist Олівер Керролл, Росія готова погодитися на припинення вогню, «тільки якщо Україна піде з чотирьох «анексованих» регіонів, які Росія навіть не повністю контролює».

Водночас росіяни заявляють про «успішні переговори» з Україною. За словами керівника путінської делегації, Україна та Росія домовилися опрацювати власні пропозиції щодо припинення вогню.

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що делегаціями РФ і України обговорювалося питання зустрічі президента Володимира Зеленського і «фюрера» РФ Володимира Путіна. Також було обговорення можливості обміну військовополонених у форматі «1000 на 1000».