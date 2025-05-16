ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1318
Час на прочитання
2 хв

Чому Путін запропонував переговори з Україною: аналітик розкрив справжні причини

Експерт пояснив справжні мотиви заяви Путіна про Стамбул.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Нещодавня заява Володимира Путіна щодо готовності до переговорів з Україною у Стамбулі стала результатом зовнішнього тиску, зокрема з боку США.

Про це повідомив керівник Центру громадської аналітики «Вежа» Валерій Клочок в ефірі «Еспресо».

«Всі домовленості досягнуто давним-давно. Угода, про яку говорила американська сторона, складається з 22 пунктів і була погоджена в Лондоні. Я не маю жодних сумнівів, що ця угода лежить на столі Путіна. Її бачили всі — Шойгу, Лавров, Патрушев. Вони чудово розуміють, до чого рухається сценарій», — розповів Клочок в етері «Еспресо».

На його думку, слова Путіна про мирні переговори були продиктовані саме тиском Вашингтона: «Коли Путін зробив заяву про готовність до переговорів у Стамбулі, всім було очевидно, що іншої заяви він не міг зробити через тиск США».

Політексперт також наголосив, що не йдеться про жодні територіальні поступки на користь Росії:

«Ні про жодне здавання територій, які контролює Україна, не йдеться. Білий дім цю позицію чітко зафіксував. Кремль намагається натиснути на Вашингтон, щоб витиснути додаткові поступки, але не обов’язково щодо України», — додав Клочок.

Переговори РФ та України: що відомо

Нагадаємо, під час прямих переговорів між Україною та РФ, які відбулись у Стамбулі у п’ятницю, 16 травня, російська делегація озвучила низку неприпустимих вимог для припинення вогню та закінчення війни.

Як повідомив репортер The Economist Олівер Керролл, Росія готова погодитися на припинення вогню, «тільки якщо Україна піде з чотирьох «анексованих» регіонів, які Росія навіть не повністю контролює».

Водночас росіяни заявляють про «успішні переговори» з Україною. За словами керівника путінської делегації, Україна та Росія домовилися опрацювати власні пропозиції щодо припинення вогню.

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що делегаціями РФ і України обговорювалося питання зустрічі президента Володимира Зеленського і «фюрера» РФ Володимира Путіна. Також було обговорення можливості обміну військовополонених у форматі «1000 на 1000».

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie