Чому Путін збільшив число повітряних атак: Портников про зухвалий план РФ щодо капітуляції України

Віталій Портников / © ТСН.ua

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Літній наступ російський військ навряд чи призведе до серйозних територіальних досягнень. Тому диктатор Путін, усвідомлюючи це, збільшує терор проти цивільного населення.

Про це заявив український журналіст Віталій Портников.

На його думку, терором проти цивільних українців Путін хоче вирішити відразу кілька завдань:

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По-перше, знищення військової інфраструктури України. Щоб зменшити можливості сил оборони України зупиняти російський наступ у Донецькій, Харківській і Сумській областях.

По-друге, терор проти цивільного населення, як такий.

За словами Портникова, Путін повітряними атаками хоче «пояснити» українцям, що у нас немає ніякого іншого шансу, як капітулювати і погодитися із вимогами Російської Федерації.

«Тут теж абсолютно очевидний план. Примусити українців під серію обстрілів визнати, що вони не можуть не погодитися із ідеєю Росії щодо виведення українських військ з території тих областей, які оголошені російськими згідно із російською конституцією. Мова йде про Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області. Закріпитися на нових рубежах. Ухвалити рішення щодо створення буферних зон на кордонах Російської Федерації та окупованих нею українських регіонів з Україною», — розмірковує журналіст.

Він припускає, що якщо Україна погодиться на цю капітуляцію, через деякий час армія РФ може почати новий наступ з метою охоплення ним нових українських регіонів за тим самим сценарієм.

«Частина регіону окуповується, проводиться референдум про приєднання до Російської Федерації. І під новою серію обстрілів українці примушуються до виведення своїх військ вже з цих регіонів», — припускає Портников.

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За таким сценарієм, каже експерт, за кілька років більша частина території України стає частиною території Російської Федерації, а на іншій частині створюється маріонеткова держава під повним впливом Москви.

Тобто, йдеться про здійснення плану того самого бліцкригу 2022 року, тільки розтягнутому в часі на 20-ті, а можливо і на частину 30-х років 21-го сторіччя. На думку Портникова, терор проти цивільного українського населення залишається неодмінною частиною цього бандитського плану Путіна.

«Тому треба усвідомлювати логіку цього терору і логіку його наслідків. І взаємопов’язаність майже щоденних атак на українські міста із тими проблемами, які виникли у Збройних Сил Російської Федерації під час чергового наступу на українські позиції, який не призводять до очікуваних російським політичним і військовим керівництвом результатів», — підсумував Віталій Портников.

Раніше Віталій Портников заявив, що Путін для боротьби з Україною обрав чеченський варіант. Подібну тактику килимових бомбардувань і залякування Кремль застосовував у Чечні.

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