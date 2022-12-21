Чому Путін знову висловився про ядерну зброю: Клімкін пояснив, що це останній козир

У тезах очільника Кремля про ядерну тріаду немає нічого нового, запевнив ексголова українського МЗС.

Заяви президента Росії Володимира Путіну про ядерну тріаду є стандартним "розмахуванням ядерною дубиною", адже ядерна зброя залишається останнім і єдиним козирем диктатора.

Таку думку ексголова МЗС України Павло Клімкін висловив Радіо НВ.

"Оці його слова про продовження розвитку ядерної тріади, бо вона "головна гарантія збереження нашого суверенітету та територіальної цілісності" – це мантра про ядерний шантаж", – сказав ексміністр.

Він переконаний, що на Путіна точно впливають заяви Індії та Китаю про недопустимість застосування ядерної зброї.

"Адже ці дві країни – основні покупці російської нафти на сьогодні. А без продажу нафти РФ не матиме ані бюджету, ані макроекономічної стабільності, ані фінансування чого завгодно, ані розвитку, як Путін каже, ядерної тріади", – пояснив дипломат.

"В оцих тезах про ядерну тріаду не бачу абсолютно нічого нового. Це стандартне розмахування ядерною дубиною, логіка "а давайте ми покажемо всьому світу кузькіну мать" у хрущовському сенсі, що у нас є ядерна тріада, і поки вона є – нас ніхто не дістане", – пояснив Клімкін.

Він також прокоментував заяву Путіна про те, що проти Росії воює НАТО. На думку ексголови МЗС, це стандартний аргумент, який російський диктатор надалі повторюватиме.

Дипломат зазначив, що ядерна зброя залишається останнім і єдиним козирем очільника Кремля.

"А що зараз, як він вважає, захищає його режим? Енергетичний шантаж уже не захищає. Продовольчий шантаж –так, ще працює, але все менше. І після всіх поразок російської армії в Україні також зрозуміла реальна ціна російської армії. Тож виходить, що ядерна зброя залишається останнім і єдиним козирем Путіна. Ніяких інших у нього немає. А якщо у тебе є дубина, то рано чи пізно вся реальність навколо провалиться, і Росія остаточно стає колосом на глиняних ногах", – прогнозує Клімкін.

Нагадаємо, на засіданні колегії Міноборони Росії 21 грудня Путін заявив, що держава вдосконалюватиме боєздатність "ядерної тріади", оскільки це начебто гарантуватиме "збереження суверенітету та територіальної цілісності країни".

Зауважимо, російський політичний аналітик Валерій Соловей вважає, що Путін морально та психологічно готовий застосувати ядерну зброю, але вже не впевнений, що такий наказ буде виконано. Якщо президент РФ ухвалить таке рішення, то його влада закінчиться.

На думку ексдепутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова, Росія може застосувати ядерну зброю після втрати Москвою Криму.

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