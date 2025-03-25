Чому РФ наполягає, що мораторій на удари діє від 18 березня: у Зеленського пояснили

На думку Подоляка, Росія планує звинуватити Україну у зриві домовленостей про припинення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Росія наполягає на тому, що мораторій на удари діє від 18 березня, хоча домовленість була досягнута сьогодні на переговорах у Саудівській Аравії.

Чому росіяни так кажуть і що вони задумали, пояснив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

"Що Росія робить? Вона дійсно хитро це робить: вони з 18-го почали фіксувати кожен удар по енергоструктурах Росії. А ми розуміємо, що в України є достатньо засобів ураження... Вони це фіксують для того, щоб потім сказати: дивіться, ми вже там не били. Вони накопичують назви об'єктів, щоб потім викладати на стіл переговорів і казати, що вони виконують свої зобов'язання, а Україна – ні", – зазначив радник Єрмака.

Він наголосив, що кожної ночі РФ використовує дрони й ракети для ударів саме по цивільній інфраструктурі. Тому наступний крок, за словами Подоляка, – дотиснути Росію, щоб вона взагалі припинила використовувати дрони та ракети для ударів по інфраструктурі як такій.

Раніше Кремль опублікував перелік російських та українських об’єктів, які, за домовленостями в Саудівській Аравії, не можна обстрілювати впродовж 30-денного перемир’я. Цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, шкіл, лікарень тощо, в переліку немає.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву Кремля, що росіяни почали відлік мораторію на удари від 18 березня.

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