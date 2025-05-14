Чому РФ важливо дійти до кордонів Дніпропетровщини: експерт назвав справжній намір Кремля

Володимир Путін. / © Associated Press

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Російські військові інтенсифікували бойові дії по всій протяжності російсько-українського фронту. Окупанти намагається вийти на адмінкордон Дніпропетровської області під прикриттям так званих мирних ініціатив.

Про це заявив військовий експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі телеканалу “Еспресо”.

Експерт наголошує, що наразі найбільш важка ситуація на Новопавлівському і Покровському напрямках.

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“Відстань на Новопавлівському напрямку до кордонів з Дніпропетровською областю - це приблизно від чотирьох кілометрів, і Покровський напрямок - це до 7 кілометрів", - пояснив Снєгирьов.

За словами Снєгирьова, якщо росіянам вдасться перехопити тактичну ініціативу і просунутися до кордонів з Дніпропетровською областю, то під час переговорів це буде використано як елемент військового тиску не тільки на Україну, але й на США.

“Буде фактичний ультиматум з боку країни-окупанта: або Сили оборони виводять підрозділи з контрольованих районів Луганської, Донецької, можливо, Запорізької і Херсонських областей на рахунок двох останніх. Скоріше за все, будуть політичні певні домовленості. Якщо йдеться про Луганську і Донецьку область, або РФ залишає за собою право на перенесення театру бойових дій вже безпосередньо до Дніпропетровської. У цьому і план Путіна полягає", - наголосив військовий експерт.

Нагадаємо, у Силах оборони півдня повідомляють, що армія РФ намагається прорватися на межу трьох областей. Напружена ситуація на Новопавлівському напрямку, де загарбники намагаються вийти до адміністративного кордону Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей.

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Раніше Москва планувала закінчити свій наступ на Дніпропетровщину до 9 травня. Втім, цього їм не вдалося.