Чому РФ знову лякає світ ядерною зброєю: в ISW пояснили, чи можливий удар

Володимир Путін

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Попри чергові ядерні погрози Кремля, Росія навряд чи застосує ядерну зброю в Україні або деінде.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти нагадали, що 17 травня заступник очільника Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв написав у соцмережі X, що «всі вороги Росії, які висувають ультиматуми на переговорах, повинні пам’ятати, що мирні переговори не завжди призводять до припинення бойових дій, і що невдалі переговори можуть навіть призвести до „більш жахливої ​​стадії війни з новою зброєю та учасниками“.

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«Заява Медведєва є завуальованою погрозою можливого застосування Росією ядерної зброї, введення російських союзних військ у війну або навіть російських нападів на Європу. Погроза Медведєва є частиною рефлексивної кампанії контролю Росії, спрямованої на те, щоб підштовхнути Україну та Захід до прийняття вимог Росії щодо капітуляції України.», — зазначають аналітики.

ISW продовжує вважати, що Кремль навряд чи застосує ядерну зброю або нападе на держави НАТО.

В також ISW зазначили, що російські офіційні особи не мають чіткого розуміння того, де пролягають фактичні «червоні лінії» Кремля.

Нагадаємо, під час постійного засідання Ради Безпеки щодо ядерного стримування Володимир Путін оголосив нові принципи застосування ядерної зброї.

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Зокрема, очільник Кремля заявив, що ядерна «тріада» залишається найважливішою гарантією безпеки Росії та її громадян. РФ може застосувати ядерну зброю у разі агресії проти Росії та Білорусі.

«Ми залишаємо за собою право застосувати ядерну зброю у разі агресії проти Росії та Білорусі як учасника союзної держави. З президентом Білорусі усі ці питання узгоджені», — заявив Путін.