Чому Росія може вийти з переговорів: Портников пояснив, як допомога ЄС зламала плани Путіна
Віталій Портников розкрив деталі голосування ЄС за гроші для України.
Після того як ЄС затвердив фінансову допомогу Україна на 2026 та 2027 роки, Росія може бути не зацікавлена у продовженні переговорного процесу.
Таку думку в етері «Еспресо» висловив журналіст Віталій Портников.
«Можливо я не правий, але здається, що зараз з російського боку вся ця історія з переговорами буде потроху зменшуватись. Вони взагалі всю цю історію з переговорами могли вигадати лише переслідуючи дві цілі. Перша була очевидна, зокрема, щоб проти них не запроваджували нових санкцій. Вони свого не добились, Трамп запровадив санкції проти „Лукойлу“ й „Роснафти“. Далі вони ставили на те, що Україні не дадуть грошей. Що вони зможуть створити таку ілюзію, яка дозволить європейцям не дати нам грошей. І це була їхня спільна робота з Трампом. Саме Трамп говорив європейцям, що не потрібно чіпати російських грошей, бо це буде торпедувати його мирний план. І Джорджа Мелоні виконала всю цю роботу. Адже, якби не було б Мелоні, то ЄС можливо проігнорував би всі занепокоєння Бельгії, Угорщини й Словаччини. Але позиція Мелоні змусила їх шукати принципово інше рішення. Росіяни вважали, що іншого рішення не буде», — пояснив Портников.
Журналіст переконаний, що погодження допомоги Україні від ЄС стало дуже поганим сигналом для Росії. Оскільки, вони розуміють, що Україна буде продовжувати боротьбу у 2026-2027 роках і їм доведеться далі виснажувати власну економіку.
«Вони розуміли, що питання про активи можна вирішили кваліфікованою більшістю у ЄС. Питання ж про ті 90 млрд євро, які отримає Україна, є одноголосним питанням. Достатньо було одного голосу проти від Орбана і все закінчиться, але щось там з ним трапилось. Як завжди у принциповий момент він зрадив росіян. Ми не знаємо чи він підтримав, чи просто утримався, але факт залишається фактом. Тепер виникає питання, а навіщо росіянам взагалі потрібні всі ці переговори. Вони розуміють, що Україна у 2026-2027 роках готова боротись. Це для них дуже поганий сигнал, бо це означає, що вони будуть реально вимотувати свою економіку. Не знаю настільки вони готові до цього», — додав він.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що Сполучені Штати не достатньо тиснуть на президента держави-агресорки Путіна, щоб змусити його відмовитися від своїх загарбницьких планів.