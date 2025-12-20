Чому Росія може вийти з переговорів: Портников пояснив, як допомога ЄС зламала плани Путіна

Журналіст та публіцист Віталій Портников / © Еспресо

Після того як ЄС затвердив фінансову допомогу Україна на 2026 та 2027 роки, Росія може бути не зацікавлена у продовженні переговорного процесу.

Таку думку в етері «Еспресо» висловив журналіст Віталій Портников.

«Можливо я не правий, але здається, що зараз з російського боку вся ця історія з переговорами буде потроху зменшуватись. Вони взагалі всю цю історію з переговорами могли вигадати лише переслідуючи дві цілі. Перша була очевидна, зокрема, щоб проти них не запроваджували нових санкцій. Вони свого не добились, Трамп запровадив санкції проти „Лукойлу“ й „Роснафти“. Далі вони ставили на те, що Україні не дадуть грошей. Що вони зможуть створити таку ілюзію, яка дозволить європейцям не дати нам грошей. І це була їхня спільна робота з Трампом. Саме Трамп говорив європейцям, що не потрібно чіпати російських грошей, бо це буде торпедувати його мирний план. І Джорджа Мелоні виконала всю цю роботу. Адже, якби не було б Мелоні, то ЄС можливо проігнорував би всі занепокоєння Бельгії, Угорщини й Словаччини. Але позиція Мелоні змусила їх шукати принципово інше рішення. Росіяни вважали, що іншого рішення не буде», — пояснив Портников.

Журналіст переконаний, що погодження допомоги Україні від ЄС стало дуже поганим сигналом для Росії. Оскільки, вони розуміють, що Україна буде продовжувати боротьбу у 2026-2027 роках і їм доведеться далі виснажувати власну економіку.

«Вони розуміли, що питання про активи можна вирішили кваліфікованою більшістю у ЄС. Питання ж про ті 90 млрд євро, які отримає Україна, є одноголосним питанням. Достатньо було одного голосу проти від Орбана і все закінчиться, але щось там з ним трапилось. Як завжди у принциповий момент він зрадив росіян. Ми не знаємо чи він підтримав, чи просто утримався, але факт залишається фактом. Тепер виникає питання, а навіщо росіянам взагалі потрібні всі ці переговори. Вони розуміють, що Україна у 2026-2027 роках готова боротись. Це для них дуже поганий сигнал, бо це означає, що вони будуть реально вимотувати свою економіку. Не знаю настільки вони готові до цього», — додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що Сполучені Штати не достатньо тиснуть на президента держави-агресорки Путіна, щоб змусити його відмовитися від своїх загарбницьких планів.