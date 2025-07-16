Чому Росія нарощує застосування хімічної зброї в Україні: в ЄС назвали "нестерпну" причину

Верховна представителька ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас / © Associated Press

Реклама

Росія дедалі частіше використовує хімічну зброю в Україні у намаганні підкорити країну та завдати якомога більше болю і страждань.

Про це заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас після зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі у вівторок, 15 липня.

Естонська політикиня послалася на звіти німецької та нідерландської розвідок, які показують, що Москва застосовувала хімічну зброю щонайменше 9 000 разів від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зараз Росія нарощує її використання.

Реклама

«Оскільки розвідувальні служби кажуть, що це посилюється, я думаю, це [застосування Росією хімічної зброї — ред.] викликає велике занепокоєння. Це показує, що Росія хоче завдати якомога більше болю та страждань, щоб Україна здалася. І, знаєте, це справді… нестерпно», — сказала Каллас.

Більшість країн світу, включаючи Росію, підписали міжнародну конвенцію 1993 року, яка забороняє використання, виробництво, розробку або накопичення хімічної зброї. Росія є однією з 65 країн, які не лише підписали Конвенцію про хімічну зброю, але й ратифікували її.

Контекст ескалації та реакція США

Коментарі Каллас посилюють зростання тривоги в столицях ЄС щодо ескалації війни Росії проти України. У спробі підкорити українців росіяни використовують все більше і більше ракет та дронів для масованих нічних атак. Все це спонукало президента США Дональда Трампа оголосити в понеділок, 14 липня, що він підтримає законопроєкт про покарання Москви за допомогою потужних тарифів на російський експорт.

Однак, той факт, що Трамп заявив, що схвалить вторинні санкції проти Росії лише через 50 днів, якщо президент Росії Володимир Путін не припинить свій наступ самостійно, викликало розчарування в Європі та Україні.

Реклама

Заява Трампа про те, що він дозволить НАТО купувати американську зброю для України, також викликає незручність у європейських чиновників. Відповідаючи на запитання щодо цього кроку, Каллас привітала можливість постачання більшої кількості зброї Україні, але додала, що Європа «хотіла б, щоб США розділили тягар». Трамп, однак, заявив, що США не будуть продовжувати фінансувати оборону України.

«Якщо ми платимо за цю зброю, це наша підтримка, це європейська підтримка», —підсумувала Каллас.

Адміністрація президента США Дональда Трампа підтвердила, що Росія застосовує хімічну зброю в Україні, й заявила про неприпустимість порушення міжнародних конвенцій.