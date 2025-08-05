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Буданов припустив, кому Росія може допомагати з ядерною зброєю
На думку Кирила Буданова, Росія не передасть Ірану технології для розробки ядерної зброї.
Росія не надаватиме Ірану технології, які могли б прискорити розробку ядерної зброї.
Таку думку висловив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у ефірі Єдиного марафону.
Що стосується Північної Кореї, то тут ситуація складніша. За словами Кирила Буданова, хоча КНДР і так має ядерну зброю, РФ допомагає їй у модернізації засобів її доставки (носіїв).
«Що стосується Північної Кореї, то тут справа досить важка. Перш за все, Північна Корея і так має ядерну зброю, але РФ допомагає модернізовувати носії ядерної зброї. Це насправді відбувається», — зазначив Буданов.
Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів курйозну історію про те, як недолугі агенти російських спецслужб видали себе в одній зі спекотних країн.