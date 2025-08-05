Буданов припустив, кому Росія може допомагати з ядерною зброєю

Кирило Буданов / © ТСН.ua

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Росія не надаватиме Ірану технології, які могли б прискорити розробку ядерної зброї.

Таку думку висловив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у ефірі Єдиного марафону.

Що стосується Північної Кореї, то тут ситуація складніша. За словами Кирила Буданова, хоча КНДР і так має ядерну зброю, РФ допомагає їй у модернізації засобів її доставки (носіїв).

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«Що стосується Північної Кореї, то тут справа досить важка. Перш за все, Північна Корея і так має ядерну зброю, але РФ допомагає модернізовувати носії ядерної зброї. Це насправді відбувається», — зазначив Буданов.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів курйозну історію про те, як недолугі агенти російських спецслужб видали себе в одній зі спекотних країн.