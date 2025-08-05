ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
206
Час на прочитання
1 хв

Буданов припустив, кому Росія може допомагати з ядерною зброєю

На думку Кирила Буданова, Росія не передасть Ірану технології для розробки ядерної зброї.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Кирило Буданов

Кирило Буданов / © ТСН.ua

Росія не надаватиме Ірану технології, які могли б прискорити розробку ядерної зброї.

Таку думку висловив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у ефірі Єдиного марафону.

Що стосується Північної Кореї, то тут ситуація складніша. За словами Кирила Буданова, хоча КНДР і так має ядерну зброю, РФ допомагає їй у модернізації засобів її доставки (носіїв).

«Що стосується Північної Кореї, то тут справа досить важка. Перш за все, Північна Корея і так має ядерну зброю, але РФ допомагає модернізовувати носії ядерної зброї. Це насправді відбувається», — зазначив Буданов.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів курйозну історію про те, як недолугі агенти російських спецслужб видали себе в одній зі спекотних країн.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie