Чому Росія погрожує НАТО: ISW проаналізував агресивні заяви Кремля

Кремль / © Getty Images

Російська влада погрожує країнам НАТО паралельно з нещодавнім вторгненням російських дронів до Польщі. Москва прагне відлякати Альянс і та держави Європи від дій у власному захисті та захисті України від агресивної та загрозливої поведінки РФ.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Кремль посилює загрозливу риторику проти НАТО на тлі нещодавнього вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі.

Так, 15 вересня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив у своїх російсько- та англомовних каналах, що «безпольотна зона» над Україною, яка дозволить літакам Альянсу збивати російські дрони, означатиме лише одне — «війну між НАТО та Росією». Медведєв також пригрозив, що Росія «переслідуватиме» країни ЄС, які надаватимуть кредити Україні під заставу російських активів, «у всіх можливих міжнародних і національних судах». Окрім цього, політик застеріг, що «в окремих випадках [Росія] обходитиме судову процедуру», натякаючи на можливі силові дії проти держав ЄС.

Того ж дня день прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що «НАТО перебуває у стані війни з Росією» та що «НАТО де-факто бере участь» у війні, надаючи допомогу Україні. Він, як і Медведєв, розкритикував європейські плани щодо вилучення заморожених російських активів, попередивши, що «такі кроки не залишаться непоміченими».

«Згадки Пєскова та Медведєва про можливу війну Росії з НАТО спрямовані на те, щоб відлякати Альянс і європейські країни від дій у захисті себе та України від агресивної та загрозливої поведінки Росії, зокрема від інциденту з вторгненням дронів до Польщі 9-10 вересня», — йдеться у звіті аналітиків.

Погрози пролунали на тлі заяв Москви й на адресу інших країн, зокрема Сербії та Норвегії, яка є членом НАТО. Посол РФ у Норвегії Микола Корчунов звинуватив норвезьку владу в зазіханні на нібито «російські» поселення на суверенній території країни. Водночас Служба зовнішньої розвідки Росії заявила, що європейські чиновники нібито готують «сербський Майдан», маючи на увазі Революцію Гідності 2014 року в Україні.

«Кремлівські представники традиційно послуговуються наративами, подібними до тих, які Росія використовувала для виправдання своїх вторгнень до України: заяви про „російські території“ в Україні та фальшиві твердження про нібито „переворот“ під час Євромайдану 2014 року», — звернули увагу в ISW.

Такі риторичні прийоми Москва застосовує для тиску і на сусідні держави, зокрема країни НАТО. Подібні погрози Кремль останнім часом активно висуває і проти Фінляндії, яка нещодавно приєдналася до Альянсу.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що дроновою атакою на Польщу російський диктатор Володимир Путін випробовує НАТО. Він хоче побачити, на що здатен Альянс у дипломатичному та політичному сенсах. А ще Путін сигналізує НАТО: «Не смійте давати Україні додаткові системи протиповітряної оборони, бо вони можуть знадобитися вам самим».