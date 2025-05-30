Чому Росія приховує від України свій меморандум: аналітики ISW назвали мету

Президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін / © ТСН

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Схоже, що російські чиновники навмисно затримують передавання свого меморандуму Україні, розраховуючи на те, що Київ відмовиться від участі у зустрічі 2 червня у Стамбулі.

Таку оцінку подіям дали аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

В Інституті нагадали, 23 травня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва передасть свій меморандум Україні одразу після завершення масштабного обміну військовополоненими.

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Очільник МЗС України Андрій Сибіга того ж дня повідомив, що Київ очікує від РФ проєкт угоди про безумовне припинення вогню після третього етапу обміну військовополоненими 25 травня.

Як повідомив 27 травня спецпредставник президента США Кіт Келлог, Вашингтон отримав український варіант меморандуму з умовами та часовими межами можливої мирної угоди. Келлог також сказав, що тепер США очікують на російську версію для початку узгодження позицій двох країн.

«Схоже, що російські чиновники навмисно затримують передавання свого меморандуму і можуть прагнути відкласти це до зустрічі 2 червня. Ймовірно, російська сторона вважає, що Україна відмовиться брати участь у зустрічі, якщо не отримає російський документ заздалегідь, як це зробила сама Україна, і має намір використати можливу відмову України для звинувачень у блокуванні мирних переговорів», — йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввечері 29 травня повідомив, що російська сторона досі не передала свій меморандум ні США, ні Україні, ні Туреччині, хоча обіцяла протилежне.

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Натомість Москва того ж дня запропонувала Києву збіратися на другу зустріч у Стамбулі 2 червня і обмінятися меморандумами там. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ очікує рішення України з цього приводу.

За словами речника МЗС України Георгія Тихого, росіяни бояться надсилати свій меморандум Києву, який, найімовірніше, наповнений нереалістичними ультиматумами. Москва побоюється показати, що саме вона гальмує мирний процес.