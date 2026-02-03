Чому Росія вдарила по Україні саме 3 лютого: Зеленський відреагував на порушення домовленості

Генсек НАТО Марк Рютте та президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з медіа після переговорів із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте розповів подробиці порушення Росією негласних домовленостей.

За словами президента, існувало конкретне прохання від лідера Сполучених Штатів Дональда Трампа до обох сторін конфлікту — утриматися від ударів по енергетичних об’єктах та інфраструктурі протягом семи днів, поки тривають зустрічі команд перемовників.

Хронологія порушення домовленостей

«Фактично це почалось у ніч проти п’ятниці, і в ніч на сьогодні росіяни порушили обіцянку. Тобто або Росія тепер вважає, що в тижні неповні чотири дні замість семи, або вони реально роблять ставку тільки на війну», — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив цинізм моменту атаки. Російські війська не просто порушили слово, а вичікували найскладніших погодних умов. Цієї ночі на значній території України фіксували температуру нижче 20 градусів морозу.

Реакція України на атаку

Зеленський назвав цей удар чітким сигналом про справжні наміри Кремля — позбавити людей тепла та влаштувати блекаут у критичний момент зими.

«Ми вважаємо, цей російський удар справді порушує те, про що домовлялась американська сторона, і повинні бути наслідки цього… Будемо контактувати з американською стороною щодо цього. І я розраховую, що партнери не мовчатимуть про те, що відбувається», — резюмував глава держави.

Нагадаємо, за словами президента, російська армія скористалася ініціативою США щодо паузи в атаках на критичну інфраструктуру лише для того, щоб накопичити ракети та дрони для масованого удару. Наслідками атаки 3 лютого будуть зміни у форматі міжнародної комунікації України.