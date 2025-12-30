ТСН у соціальних мережах

Політика
147
1 хв

Чому Росія зараз зацікавлена у переговорах – думка експерта

Військовий аналітик Тарас Чмут пояснив, чому Кремль наразі шукає переговори з Україною. Впливають санкції, удари по військовій техніці та складнощі ведення наступальної війни.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Тарас Чмут

Тарас Чмут / © ТСН.ua

Військовий аналітик Тарас Чмут прокоментував можливість переговорів Росії щодо війни в Україні.

Про це експерт розповів в інтерʼю “Української правди”.

“Так, Росія хоче переговорів. Вона розуміє, що якщо процеси не почнуться, країна може опинитися у незворотних ситуаціях і мати шанс на програш війни”, – зазначив експерт.

За його словами, на таке рішення впливають декілька чинників: санкції, удари України по військовій інфраструктурі, знищення техніки та складнощі ведення наступальної війни проти народу, який активно обороняється. Чмут також підкреслив, що мобілізація у Росії хоч і триває, проте стає дедалі складнішою з року в рік.

Експерт додав, що нинішня ситуація породжує дискусії щодо умов можливих поступок та політичних маневрів Росії.

Раніше аналітики CNN розповіли, як переговори у Флориді підсилили позиції Путіна. Дізнайтесь, чому риторика Трампа на зустрічі із Зеленським грає на руку Москві.

