Чому Росія не може почати мирні перемовини з Україною: Путін вигадав нову проблему

За словами російського президента, Володимир Зеленський є "нелегітимним лідером" і тому не може навіть скасувати власну заборону на переговори з РФ.
Кремлівський диктатор Путін заявив, що мирний діалог з Україною без скасування "декрету" президента України Володимира Зеленського про заборону перемовин з РФ буде "нелегітимним", а тому марним.
Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС.
Президент держави-агресорки також заявив, що Росія нібито ще 2022 року "одразу пропонувала Києву піти з ДНР та ЛНР, щоб не було ніякої війни".
"Зеленський зараз нелегітимний лідер і не може скасувати власну заборону про ведення перемовин із РФ, але за бажання є способи це зробити", - заявив Путін.
За його словами вести переговори можна з ким завгодно, але Зеленський "через свою нелегітимність" не може нічого підписувати.
Нагадаємо, Трамп може відмовитися від угоди з Путіним. Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив про можливість запровадження нових тарифів і санкцій проти Москви, якщо Росія не погодиться на припинення війни в Україні.
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