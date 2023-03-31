"Чому Росія вбиває?": Зеленський у Бучі відповів та запевнив у перемозі України

Президент переконаний, що російське зло впаде саме в Україні і більше не зможе піднятися.

Президент України Володимир Зеленський заявив у Бучі, що Росія знущається та вбиває, щоб звичайна людина на контрольованій нею території була тільки пилом під ногами тих, хто утримує владу.

Про це глава держави сказав під час участі в заходах з нагоди річниці звільнення Бучі від російських окупантів.

"Чому Росія вбиває? Для чого Росія знущається, катує, тероризує? Вона прагне знищити гідність людей, щоб людина значила нуль. Щоб звичайна людина на території, яку контролює Кремль, була тільки пилом під ногами тих, хто утримує владу", – пояснив Зеленський.

Він наголосив, що саме так і відбувається в Росії на сьогодні, однак "так ніколи не буде в Україні".

Президент нагадав, що на вулицях Бучі світ побачив справжнє російське зло без маскування. І Україна не дасть цього забути. Зеленський зазначив, що Буча стала містом, побачивши яке після російської окупаціїї, світ змінився та прокинувся.

"Вже більше, як 400 днів, український народ абсолютно повністю сконцентрований на відбитті геноцидної повномасштабної агресії Росії. Україні допомагають наші друзі", – сказав глава держави, додавши, що на українській землі відбувається битва за основу вільного світу.

"Ми точно переможемо в цій битві. Російське зло впаде саме тут – в Україні і більше не зможе піднятися. Людяність переможе. Але людство має пам'ятати кожне українське місто, чиї героїзм і стійкість дають майбутнє усім, хто цінує найголовніше – життя", – заявив Зеленський.

У своєму зверненні напередодні Зеленський повідомив, що триває підготовка до активних заходів на фронті, запланованих на другу половину цього тижня. Президент запевнив, що Україна не втратила ще жодного тижня за час повномасштабної війни.

Водночас президент заявив про ризик України програти у війні з РФ у разі припинення фінансової та військової підтримки з боку США.

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