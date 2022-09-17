Чому Росію досі не визнали країною спонсором-тероризму - військовий експерт пояснив причину

Є країни, такі, як Індія та Китай, які дотримуються сьогодні нейтралітету. Вони насамперед переслідують свої інтереси.

Сполучені Штати не хочуть визнавати Російську Федерацію країною-спонсором тероризму з однієї простої причини: визнавши Росію країною-терористом, усі мають припинити з нею торговельно-економічні та дипломатичні відносини.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube каналі.

"Але є країни, які дотримуються сьогодні нейтралітету. Наприклад, такі як Індія, як Китай, та низка інших країн, які змушені будуть дотримуватись міжнародних норм і правил. І це може дуже сильно ускладнити позицію цих країн стосовно війни Росії проти України. І може навіть спровокувати, що Китай чи Індія може зайняти бік Російської Федерації у цій війні. Не дивуйтеся, що там ситуація кардинально відрізняється від цивілізованого світу", - зазначив він.

За словами Жданова, обидві країни – Індія та Китай – насамперед переслідують свої інтереси. І, за великим рахунком, вони особливо не зважають на інтереси інших країн. Вони діють строго на власний розсуд.

"Це дві найбільші країни у світі. Тому Сполучені Штати не хочуть загострювати відносини з цими країнами", - додав він.

Жданов нагадав, що Індія є ядерною державою.

"Якщо ми по Китаю не знаємо, яка там армія, ми знаємо, що вона дуже велика, ми бачимо, що вона красива і грізна, але вона не має бойового досвіду, то Індія воює постійно. У неї дуже хороша, досить непогано озброєна і підготовлена ​​армія. Плюс, яка має бойовий досвід практично постійної, перманентної війни з сусідами, починаючи з Пакистану, з тим же Китаєм. Проте Індія сидить за одним столом з Шанхайською організацією співробітництва. І ось ця Організація співробітництва, до якої, до речі, входить і Російська Федерація, у цьому випадку може стати опонентом нашої антиросійської системи, яку ми намагаємося створити, зокрема, на базі конференції у Рамштайні", - резюмував військовий експерт.

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