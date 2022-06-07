Чому Росію так непокоїть українське зерно: Арестович озвучив підступну мету окупантів

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович пояснив, що Росія намагається усунути Україну з ринку зерна, щоб висунути на ринок своє власне, а також вкрадене в України.
Водночас Росія поставить питання про скасування запроваджених проти неї санкцій.
Про це Арестович розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 7 червня.
"Всі ці розмови про продовольчу кризу – це спроба просадити українських виробників, які є основними конкурентами російських виробників сільгосппродукції, і продати, випхнути російське зерно на ринок, одночасно поставити питання про зняття санкцій. Інакше, як же ж його випихати?" – пояснив радник голови ОП.
"Крім того, треба трішки потирити українського зерна і продати його як російське. Все, як зазвичай", – додав Арестович.
Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару і знищили у Миколаєві другий за величиною зерновий термінал в Україні. Все зерно згоріло.
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