Чому розпад Росії може стати загрозою для України: пояснення експерта

Утворення кількох ворожих держав може об’єднати їх у ненависті до Києва.

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що розвал Російської Федерації не гарантує зникнення небезпеки для України.

Про це він розповів в інтерв’ю DW.

“Уявіть собі: розпадається Росія на 3, 4, 5 утворень, і всі вони вважають нас причиною свого розвалу. Вони ненавидітимуть один одного, але об’єднуватимуться у бажанні знищити Україну”, — наголосив Клімкін.

На думку дипломата, українське суспільство також зазнає змін, адже війна вплинула на кожного.

“Ми не вийдемо з цієї історії такими, як були. Ми станемо іншою Україною. Так, будуть втрати, але водночас і надбання”, — зазначив він.

Клімкін також підкреслив, що ключовим завданням для України є повноправна інтеграція в ЄС і НАТО, незважаючи на спроби Кремля розбити єдність Європи.

“Це не просто наш шанс — це те, заради чого варто жертвувати. Путін хоче знищити як ЄС, так і шлях України до нього. Але нам потрібно йти вперед”, — додав дипломат.

Нагадаємо, Клімкін заперечив думку, що зараз Путін намагається відбитися від пропозиції США про перемир'я. На думку дипломата, навпаки, диктатор хоче витиснути зі Штатів все, що йому потрібно.

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