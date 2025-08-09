Чому саміт на Алясці – це перемога Путіна: цікаві подробиці від Sky News

Володимир Путін. / © Associated Press

Вибір Аляски як місце проведення зустрічі президента США Дональда Трампа і “фюрера” Володимира Путіна є неочікуваним. Хоча географічно він розташований близько до Росії, але цей штат дуже далекий від нейтральної території.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента Sky News Айвора Беннетта.

“Очікувалося, що вони зустрінуться десь посередині. Можливо, Саудівська Аравія або ОАЕ. Але ні, Володимир Путін поїде на задній двір Дональда Трампа”, - наголошує автор статті.

Зауважимо, що це буде перший візит президента-диктатора Росії до США від вересня 2015-го, коли він виступив на Генеральній Асамблеї ООН. Тоді при владі у Білому дому був Барак Обама.

США не є членом Міжнародного кримінального суду, тому немає жодної загрози арешту Володимира Путіна. Втім, щоб візит відбувся, американському Міністерству фінансів США, ймовірно, доведеться скасувати санкції проти лідера Кремля, як це було зроблено, коли його інвестиційний посланець Кирило Дмитрієв прилетів до Вашингтона у квітні.

“Я думаю, що це вказує на одну з причин, чому Путін погодився на саміт на Алясці. Замість того, щоб запроваджувати санкції проти Росії, про що Трамп погрожував останніми днями, США скасують їх. Навіть якщо це буде лише тимчасово, ця подія буде надзвичайно символічною та ознаменує масштабну перемогу для Москви”, - наголошує Беннетт.

З його слів, Трамп може вважати, що все під контролем - президент-миротворець наказує войовничому агресору вирушити на його батьківщину. Втім, візуальні ефекти більш ніж підходять і для Путіна, зауважує кореспондент. Адже поїздка на Аляску може стати кінцем міжнародної ізоляції “фюрера”.

Поки деталі зустрічі Трампа і Путіна незрозумілі. Втім, диктатор РФ отримає те, що хоче – “шанс поділити свого сусіда без участі Києва за столом переговорів”.

“І це ще одна причина, чому Путін погодився б на саміт, незалежно від місця його проведення. Це являє собою реальну можливість досягнення його цілей. В останні місяці, попри посилення тиску з боку США, Москва не виявила наміру припиняти війну, доки ці вимоги не будуть виконані. Можливо, Володимир Путін вважає, що саміт з Дональдом Трампом пропонує найкращі шанси для їх забезпечення”, - пише кореспондент Sky News.

Нагадаємо, колишній радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон назвав справжню мету візиту "фюрера" на Аляску. З його слів, Путін, який перебував у вигнанні після повномасштабного вторгнення до України 2022-го, повертається на публіку та перебуватиме на одному рівні з президентом США. Диктатор розуміє, що це його важливий шанс, каже американський політик.