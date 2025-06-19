Чому саміт НАТО у Гаазі не стане провалом, як усі боялися – NYT

Саміт НАТО у Гаазі не стане провалом. / © Associated Press

Реклама

Цьогорічна зустріч лідерів НАТО, що відбудеться 24 червня в Гаазі, може виявитися менш драматичною, ніж очікувалося ще кілька місяців тому. Незважаючи на тривожні сигнали щодо ролі США в альянсі, є підстави вважати, що катастрофічного сценарію вдасться уникнути.

Про це пише Майкл О'Хенлон, директор з досліджень у Програмі зовнішньої політики Інституту Брукінгса у колонці The New York Times.

Президент Дональд Трамп, який неодноразово публічно критикував НАТО та ставив під сумнів зобов’язання за статтею V про взаємну оборону, цього разу, схоже, утримується від найбільш радикальних заяв. Колись він прямо казав, що заохочував би Росію діяти проти союзників, які не витрачають достатньо коштів на оборону. Тепер же Трамп не лише публічно розкритикував Путіна за атаки на Україну, а й залишив простір для жорсткіших кроків щодо Кремля, зокрема запровадження нових санкцій.

Реклама

Ще одним обнадійливим сигналом є поступова консолідація всередині самого альянсу. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що країни-члени погоджуються на нову ціль — витрачати 3,5% ВВП на оборону як частину ширшої мети в 5% на потреби національної безпеки. Це суттєвий зсув від попереднього стандарту у 2%. Хоча ці обіцянки ще не гарантують реального зростання обороноздатності, такий крок сигналізує про намагання адаптуватися до загрозливих умов.

Уперше за тривалий час у НАТО зберігається більш-менш єдність у питанні протидії Росії. На тлі невизначеності щодо подальших кроків США, Європа дедалі активніше розглядає сценарії посилення власних військових можливостей — не лише як союзника, а й як гравця, здатного діяти автономно у критичних ситуаціях.

Для України ці сигнали мають ключове значення. Попри складні відносини між Трампом і Зеленським, Київ нині демонструє готовність до компромісів заради припинення вогню — на відміну від Путіна, який відкидає будь-які поступки. Змінена риторика Білого дому та потенційна підтримка нового пакета допомоги Україні відкривають можливості для більш жорсткого курсу Вашингтона щодо Кремля.

Раніше видання The Times повідомляв, що саміт НАТО у Гаазі наступного вівторка проведуть “коротким і приємним”, щоб не дратувати Трампа, який не любить тривалих зустрічей і великих документів.

Реклама