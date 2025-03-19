Чому країни ЄС закликають Брюссель пришвидшити вступ України: Politico назвав причину

Україна суттєво просунулася у реформах, тому Брюссель має ухвалити рішення, яке дозволить Києву якнайшвидше приєднатися до ЄС.

Топдипломати Швеції, Фінляндії, Данії, Латвії, Литви та Естонії звернулися до Євросоюзу, вимагаючи розробити чітку дорожню карту для вступу України.

Про це повідомляє Politico, посилаючись на офіційний лист дипломатів.

“Настав час для амбітних та ефективних рішень у цьому напрямку”, – наголошується у зверненні.

Звернення європейських дипломатів відбулося на тлі зростаючих розбіжностей між Європою та адміністрацією Дональда Трампа, а також неоднозначної позиції Брюсселя щодо подальших кроків у євроінтеграції України.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вступ України можливий до 2030 року, але країни Балтії та Північної Європи вимагають швидших дій.

"Україна продемонструвала значний прогрес у реформах – тепер настав час мобілізувати зусилля, щоб допомогти Україні зробити це”, – йдеться у листі.

Водночас дипломати підкреслили, що процес розширення ЄС має бути передбачуваним, а двосторонні суперечки не повинні блокувати прогрес у переговорах.

Нагадаємо, голова МЗС Польщі Радослав Сікорський різко висловився щодо позиції Угорщини, яка перешкоджає початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

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