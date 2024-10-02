Чому Шольц раптом захотів поговорити з Путіним: експерт назвав причини

Шольц може шукати переговорів з Путіним для підвищення свого статусу.

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов припустив, навіщо канцлер Німеччини Олаф Шольц планує провести телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це Леонов розповів в ефірі Radio NV.

"Це якраз може підтверджувати певні рухи в напрямку щонайменше припинення вогню. І Олаф Шольц може, скажімо так, з’ясувати рівень компромісів, які можливі", - вважає Олександр Леонов.

Крім того, аналітик переконаний, що канцлер Німеччини може прагнути підвищити свій політичний статус як на міжнародній арені, так і всередині країни.

"Вочевидь, [Шольц хоче] підняти свій статус як одного з лідерів Європейського Союзу, який є одним із модераторів цих процесів", - додав Леонов.

Експерт також звернув увагу на внутрішньополітичну ситуацію в Німеччині: "Справи у Олафа Шольца на виборах не дуже добрі, на регіональних виборах — з перемінним успіхом. <...> І тому він шукає можливості для якогось, зокрема, зовнішнього політичного прориву, а це може бути участь якраз в таких переговорах щодо припинення бойових дій".

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц розглядає можливість телефонної розмови з диктатором Володимиром Путіним напередодні зустрічі G20 у Бразилії в листопаді, однак прохання про розмову поки не надходило.

Остання телефонна розмова між Шольцом і Путіним відбулася в грудні 2022 року.

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