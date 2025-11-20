Чому "Слуга народу" заговорила про нову коаліцію і що відбувається всередині фракції — депутат пояснив

Верховна Рада

Народний депутат від “Слуги народу” та голова Комітету ВРУ з гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв пояснив, чому фракція виступила із заявою про створення нової коаліції та уряду національної стійкості.

Про це він розповів в інтервʼю LB.ua.

За його словами, формально монобільшість існує, але фактично — ні, а тому потрібні “нестандартні політичні рішення”.

За словами Потураєва, оголосити розпуск коаліції юридично неможливо, адже фракція “Слуга народу” налічує 229 депутатів.

“Це — колізія: ми не можемо розпустити фракцію з 229 людей чи монобільшість. Де-юре вона є, хоч де-факто й ні”, — пояснив депутат.

У парламентському законодавстві коаліція може формуватися лише фракціями, тому для виходу з політичної кризи фракція пропонує інший підхід — створення не коаліції єдності, а коаліції стійкості.

“Політичної єдності не буде, але об’єднання навколо стійкості можливе”, — наголосив він.

Потураєв розповів, що керівник фракції Давид Арахамія поставився до пропозиції стримано, оскільки вона “доволі радикальна”.

“Коли заява вийшла, я показав її Давиду — він побачив її вже після публікації. Питань не ставив, бо нічого нікому нав’язувати не планувалося”.

Депутат каже, що завдання фракції було простим — внести власний публічний варіант дій у кризовій ситуації, оскільки час непублічних домовленостей минув.

“Хочуть — буде підтримка колег. Не хочуть — не буде. Ми запропонували свій варіант виходу з кризи”.

Нагадаємо, 19 листопада частина депутатів “Слуги народу” оприлюднили заяву про необхідність створення коаліції та уряду національної стійкості. Причиною стали антикорупційні розслідування НАБУ і САП, які викликали суспільний резонанс.

Для відновлення довіри пропонується негайно розпочати переговори про створення коаліції національної стійкості, закликаючи всі проукраїнські сили відмовитися від вузькопартійних пріоритетів. Наступним кроком має стати формування уряду національної стійкості без партійних квот і кулуарних домовленостей. Цей уряд повинен складатися з фахівців з бездоганною репутацією, орієнтованих на виконання антикризового мандату: забезпечення обороноздатності, стійкості економіки, енергетичної безпеки та безкомпромісної боротьби з корупцією.