Операція "Павутина": чому союзники Кремля можуть змінити свою думку про Росію

Авіація РФ

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Спецоперація СБУ «Павутина», проведена 1 червня на території Росії, стала потужним сигналом не лише для Кремля, а й для його партнерів по світу.

Про це зазначив колишній очільник МЗС України Володимир Огризко в коментарі 24 Каналу.

За його словами, «ця операція — це справжній ляпас», адже вона показала вразливість російської системи безпеки. Як наслідок, у деяких держав, зокрема країн БРІКС, може відбутися «переоцінка цінностей» щодо співпраці з РФ.

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«Це означає, що купувати російську зброю не потрібно — вона ніяка, її немає. Вони вже нічого сучасного не можуть зробити. Те, що вони роблять — це вчорашній або вже позавчорашній день», — наголосив дипломат.

Водночас Китай, за словами Огризка, навряд чи змінить свою політику, адже Пекін і Москва є «ідеологічними партнерами», які діють у тісній зв’язці.

«Неможливо відірвати Росію від Китаю. Тому КНР і далі залишатиметься союзником Кремля», — підкреслив колишній міністр.

Що відомо про спецоперацію «Павутна»:

Нагадаємо, в неділю, 1 червня, було здійснено атаку на стратегічні аеродроми в кількох регіонах вглибині Росії за допомогою безпілотників, які вилітали просто з фур, припаркованих біля заправок.

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У результаті якої було уражено 41 військовий літак стратегічної авіації РФ. Зокрема, на кадрах зафіксовано удари fpv-дронів СБУ по чотирьох ворожих аеродромах: «Олєнья», «Іваново», Дягілєво» та «Бєлая». Саме там базувалася стратегічна авіація Росії, яка регулярно обстрілює мирні українські міста.

Після цього заступник очільника МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що рішення про те, як відповідати на українські атаки по військових аеродромах РФ лежить на Міністерстві оборони.

Коментуючи удари по військових аеродромах РФ, він також звинуватив Україну у спробі зірвати другий раунд переговорів у Стамбулі. Але, за словами заступника міністра, Росія начебто «виявила максимальну витримку і зустріч відбулася».

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов назвав це суттєвим ударом по росіянах — якщо до операції «Павутина» ворог мав близько 130 стратегічних бомбардувальників, то тепер було знищено 34% бортів, про що заявляв очільник СБУ Василь Малюк.

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