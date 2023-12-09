Чому союзники затягують із постачанням зброї Україні: Фейгін вказав на страх Заходу

Фейгін, як багато інших експертів, схиляється до думки, що Захід не хоче допустити поразки РФ.

Торік, на хвилі успіхів ЗСУ на Харківщині і в Херсоні, Захід обіцяв надати Україні всю необхідну зброю для завершення війни. Однак, до весни 2023 року, ця концепція докорінно змінилася.

Таку думку висловив російський опозиційний політик, журналіст та правозахисник Марк Фейгін, передає "Еспресо".

Фейгін зауважив, що надавати озброєння обіцяли "на різних рівнях, у різному вигляді". Зокрема, обіцяли і ATACMS, і літаки.

"І готували цей весняний контрнаступ. Попередні плани передбачали початок у березні, потім трохи перенесли на квітень, а почався він реально в червні. Авжеж, на тлі такої позиції всі прогнози мали підґрунтя, бо якщо так візьмуться та нададуть ті, що вже є, - наголошую, не треба виготовляти, – види озброєнь з необхідною кількістю боєприпасів, то, звісно, результат буде", – сказав Фейгін.

Що змінилося

За словами експерта, вперше на Заході стали змінювати свою позицію у лютому-березні цього року.

"До травня склалися в позицію, що тут не все так однозначно, ми не можемо допустити краху Москви, це призведе до сумних наслідків. І події 24 червня з походом Пригожина їх переконали, що так не можна, що вони мають діяти акуратніше, що на місце Путіна в разі його воєнної поразки можуть прийти абсолютно некеровані фігури, які ще гірші за Путіна. Я завжди думаю: а що може бути гірше за Путіна", – пояснив він.

Раніше у статті Newsweek розповіли, чи справді США хочуть, щоб Україна перемогла Росію, та як може завершитися війна.

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