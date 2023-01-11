Чому США досі не передали Україні балістичні ракети ATACMS та дрони: генерал Бен Годжес відповів

Американський генерал Бен Годжес вважає, що США "все ж дійде до тої точки", коли дасть Україні балістчні ракети та нові дрони.

Колишній командувач американськими військами в Європі, генерал Бен Годжес заявив, що не знає істинної причини того, чому США досі не надали Україні балістичні ракети ATACMS та сучасні дрони, але він вважає, що це таки може статись.

Про це Годжес розповів в інтерв'ю 24 каналу.

"Це доволі розчаровує. Я не знаю точної причини, але знаю, що це може розцінюватися як провокація та привід до подальшої ескалації. Мовляв, їх можуть використати для ударів по цілях в глибині Росії. Я вам так скажу – не погоджуюся з таким баченням", - сказав Годжес у відповідь на запитання, чому США не передають ATACMS та безпілотники Україні.

Він зазначив, що США стримували себе ще перед 24 лютого. "Нібито "якщо ми зробимо таке, то росіяни у відповідь зроблять щось інше". Проте кожного разу, як ми надавали Україні нову зброю, росіяни не мали що сказати у відповідь, і ніякої ескалації не відбувалося. Тобто ми стримували самі себе – от, мовляв, Росія візьме та і використає ядерну зброю, або ще щось зробить. Тому цей процес так повільно йде", - пояснює генерал.

Водноча Годжес вважає, що є ймовірність, що Україна отримає від США балістичні ракети ATACMS і безпілотники.



"Але я думаю, що ми все ж дійдемо до тої точки, коли дамо Україні те, про що говоримо. Я, звісно, не маю доступу до всіх даних і не можу вам сказати, в чому там насправді проблема", - резюмував він.

ATACMS та безпілотники США

Наприкінці грудня голова МЗС України Дмитро Кулеба висловлював переконання, що вже 2023 року Україна отримає ракети ATACMS дальністю до 300 км, а також сучасні дрони.

У суботу, 7 січня, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк натякнув на шанси України отримати від Заходу танки та ракети дальністю дії 100-200 км плюс (йдеться про ATACMS).

Військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що США поки що бояться передавати Україні балістичні ракети дальністю 300 км та нові безпілотники. Утім, політичне керівництво України зможе знайти аргументи для партнерів, щоб все ж отримати ці ракети та дрони.

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