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Чи хочуть США продавати Україні Patriot: Зеленський відповів
Сполучені Штати поки не відповіли на пропозицію України купити ЗРК Patriot.
Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію західних ЗМІ, що його американський колега Дональд Трамп нібито відмовляється продавати ЗРК Patriot Україні.
Про це глава держави сказав сьогодні, 22 квітня, у розмові з журналістами.
«Допомога, яка йде зараз, — це допомога, яку підтримав Конгрес ще рік тому. Нову допомогу ми поки що зі Сполученими Штатами Америки не мали можливості обговорювати», — пояснив він.
За його словами, постачання «Петріотів» може бути частиною нового пакета допомоги.
«Це залежить від наших домовленостей. Сполучені Штати Америки щодо системи „Петріот“, які ми готові купити, ще з відповіддю не повернулися», — каже Зеленський.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках переговорів з РФ Україна офіційно не визнає Крим частиною Росії.