Чи хочуть США продавати Україні Patriot: Зеленський відповів

Трамп блокує постачання ЗРК Patriot Україні: що відповів Зеленський

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Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію західних ЗМІ, що його американський колега Дональд Трамп нібито відмовляється продавати ЗРК Patriot Україні.

Про це глава держави сказав сьогодні, 22 квітня, у розмові з журналістами.

«Допомога, яка йде зараз, — це допомога, яку підтримав Конгрес ще рік тому. Нову допомогу ми поки що зі Сполученими Штатами Америки не мали можливості обговорювати», — пояснив він.

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За його словами, постачання «Петріотів» може бути частиною нового пакета допомоги.

«Це залежить від наших домовленостей. Сполучені Штати Америки щодо системи „Петріот“, які ми готові купити, ще з відповіддю не повернулися», — каже Зеленський.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках переговорів з РФ Україна офіційно не визнає Крим частиною Росії.