Чому США підтримують контакти з Росією під час війни в Україні: Віткофф пояснив

Стів Віткофф / © Associated Press

Успіх мирних переговорів залежить від налагодження позитивних відносин з обома сторонами конфлікту. За вказівкою Дональда Трампа американська сторона наразі підтримує постійний діалог як із Києвом, так і з Москвою.

Про це заявив спеціальний посланець президента США Стівен Віткофф під час спеціальної зустрічі YES у Києві 24 лютого 2026 року.

Нова стратегія медіації США

Віткофф підкреслив, що адміністрація Трампа змінила підхід до переговорів порівняно з попередниками, зробивши ставку на прямі контакти високого рівня з російським керівництвом. Він зауважив, що без розуміння позицій обох сторін неможливо знайти компромісне рішення.

«Ми ніколи не домовимося, якщо не знатимемо позиції обох сторін, якщо не налагодимо добрі взаємини з обома, щоб мати нормальну комунікацію. Я вважаю важливим підходити до переговорів чи медіації так, щоб давати людям слово, слухати їхню думку, а потім намагатися знайти рішення», — пояснив він.

Деталі переговорів в Абу-Дабі

Спецпосланець розкрив подробиці нещодавніх раундів в Абу-Дабі, де відбувалася «дуже тісна комунікація». Сторони працювали у форматі окремих груп, обговорюючи не лише питання безпеки, а й майбутню економіку.

«Ми розділилися на окремі кімнати. Відбувалися військові переговори, обговорювали економічне процвітання. Щодо росіян ми бачили певну поміркованість і, думаю, бачили справжню комунікацію», — додав він.

Віткофф наголосив, що особиста розчарованість Дональда Трампа тривалістю війни та важка ситуація цієї зими змушують США посилювати тиск на учасників процесу.

«Так багато людей страждають, і я це відчуваю. Це те, що рухає президентом Трампом. Навіть якщо він розчарований, він хотів би вже бачити угоду — це те, що дозволяє йому продовжувати тиснути на нас, щоб ми поверталися за стіл переговорів», — зазначив спецпосланець.

Останні новини про мирні переговори Україна — США — Росія

Нагадаємо, раніше Стів Віткофф заявляв, що протягом найближчих десяти днів може відбутися тристороння зустріч делегацій України, Росії та США за участю представників команди Дональда Трампа.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував майбутню тристоронню зустріч України, США та РФ. Вона може відбутися протягом тижня або 10 днів.

Окрім цього, керівник ОПУ Кирило Буданов зазначав, що новий раунд зустрічей між Україною та РФ може відбутися вже цього тижня — 26–27 лютого. Цей момент, припускає він, може стати вирішальним: або сторони знайдуть спільну мову для миру, або бойові дії не припиняться.