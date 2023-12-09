Чому США вигідно допомагати Україні у війні: Ющенко назвав несподівану причину

За його словами, один із ключових моментів передвиборчої кампанії у США – це війна в Україні та в Ізраїлі.

Сполученим Штатам вигідно допомогати Україні у війні перш за все через економічний фактор.

Як війна в Україні може позитивно вплинути на американську економіку, пояснив третій президент України (2005-2010 рр.) Віктор Ющенко в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".

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"Мені дуже подобається, що в найбільшій країні світу українська війна проти московської окупації потрапила в порядок денний як одне з внутрішніх питань великої Америки. Більше того, це питання суголосне з питанням ситуації на Близькому Сході", – зазначив Ющенко.

На його думку, президент США Джо Байден "грамотно визначив системні цілі" і показав американцям, чому українське питання вигідне для них. Байден наголошує, що йдеться про інвестиції в американську оборону і безпеку.

Ющенко нагадав, що у 1940-1941 роках, коли почалася Друга світова війна, була найвища динаміка ВВП США, від 12% до 16%.

"Коли в Європі йшла війна, американська економіка, особливо мілітарна, отримала найбільші вливання. Президент Байден не зморюється говорити про те, що ми зараз продуктивні живі фінанси вкладаємо в американську економіку. Це робочі місця, це динаміка, це податки. Озброєння і запаси на складах, що вироблені багато років тому, а то й десятки років, ми віддаємо Україні, допомагаючи українському фронт", – каже третій президент України.

За його словами, один із ключових моментів передвиборчої кампанії у США – це війна України з Росією, і Ізраїля з терористичними організаціями.

"Це один із дуже важливих компонентів перемоги американського президента. Я думаю, це добре розуміє і Демократична, і Республіканська партії", – підсумував Ющенко.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США завдяки допомозі Україні збільшила свою економіку.

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