Чому Стамбул? : Подоляк відповів, для чого Путіну переговори в Туреччині

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк / © Associated Press

Реклама

Президент РФ Володимир Путін хотів перехопити ініціативу щодо переговорів з Україною, оскільки досить жорстко змінилася риторика американської сторони. У США зовсім інакше оцінюють Росію та її неготовність до закінчення війни.

Про це сказав 14 травня в ефірі телеканалу FREEДОМ радник голови Офісу президента України (ОПУ) Михайло Подоляк.

Він нагадав, що посилення ракетних і дронових ударів по цивільній інфраструктурі України з боку РФ відбувалося саме тоді, коли США розпочали переговорний процес із Росією. Адже протягом цього часу Москва, навпаки, замість того, щоб демонструвати волю до припинення війни, збільшувала удари саме по цивільному населенню України.

Реклама

В Києві відбувся саміт «коаліції охочих»: про що домовилися

10 травня лідери ЄС і Британії дійшли висновку, що Росію потрібно примушувати до закінчення війни. А зробити це можна, якщо буде консолідований санкційний тиск (санкції ЄС, США і тих країн, що не входять до Євросоюзу, а також Канади, Японії, Південної Кореї, Австралії).

«З іншого боку, необхідно нарощувати військові постачання. Їхній формат неважливий: купівля або зброя і техніка передаватимуться в межах тих чи інших програм Україні. Ось це все 10 травня було заявлено. Ми бачили абсолютно виразну позицію європейських партнерів. І, відповідно, побачили приєднання до цієї позиції Трампа», — зазначив Подоляк.

Також варто зважати на те, що несподівано для Росії надійшла заява офіційного представника МЗС Китаю, який підтримав пропозицію про безумовне припинення вогню.

«Усе це змусило Росію, суб’єкта Путіна, повернутися в ігрову конструкцію, коли вони затягують час, але демонструють нібито готовність до переговорного процесу. Ось для того, щоб перехопити інформаційну ініціативу, Путін вийшов зі своєю заявою, абсолютно не очікуючи чіткої реакції з боку України», — сказав спікер.

Реклама

Переговори у Стамбулі: що замислив Путін

Подоляк також зазначив, що Путін продовжує наполягати на тому, що були початкові переговори у Стамбулі 2022 року і нібито потрібно їх продовжити з того ж рівня. Однак це абсолютно не так.

«Це не так: ті переговори були в іншій ситуації. Вона мала такий вигляд. Росія тільки почала повномасштабне вторгнення, консолідованої підтримки України на той момент не було. Нагадаю, це був березень-квітень 2022 року. Російські війська тоді перебували і в центральній частині України, зокрема в Київській області, і в Сумській, і в Харківській, і в Чернігівській областях. І, звісно, тоді це були одні умови, а зараз, після трьох років війни, м’яко кажучи, все те, що проговорювалося у Стамбулі 2022 року, померло», — наголосив радник голови ОПУ.

Але Путін цього не розуміє, у нього логіка зовсім інша, доповнив він.

«Україна веде ефективну боротьбу, вона вигнала війська Росії з цілої низки українських регіонів, знищила гігантську кількість живої сили й техніки противника. Відповідно Росія навіть близько не досягла тих цілей, які ставила перед своїм вторгненням, і не може їх досягти», — акцентував Подоляк.

Реклама

Плюс Україна сьогодні має об’ємну консолідовану партнерську підтримку, сформовані відповідні коаліції, доповнив гість ефіру.

«Тому, відповідно, ось ці перемовини в Туреччині, можливі перемовини, в розумінні України, в розумінні США і в розумінні Європи зовсім інші, ніж у розумінні країни-агресора. Диспозиції сторін абсолютно інші. І Путін, нібито погодившись на ці переговори, абсолютно точно не очікував того, що відбуватиметься далі», — вважає Подоляк.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп уже анонсував гарні новини щодо війни РФ проти України найближчими днями.

Читайте також

Реклама