Чому Трамп більше не говорить про швидке закінчення війни: політолог УКУ відповів

Президент США Дональд Трамп більше не говорить про швидке закінчення війни, а піднімає тему локального припинення вогню, зокрема щодо об'єктів енергетики.

Про це "24 Каналу" сказав політолог, проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський.

За словами експерта, риторика щодо завершення війни зовсім зникла. Про питання завершення війни не йдеться.

"У риториці Трампа навіть по різних інтерв'ю присутня риторика, наскільки погано впливає ця війна. Але як про завдання собі, як завдання з перемовниками не мовиться. Класика човникової дипломатії", – сказав Шеренговський.

Човникова дипломатія полягає у тому, аби спілкуватися з різними сторонами конфлікту. У результаті досягаються спільні дрібні домовленості, а також оприлюднюються лише загальні формули, щоби потім переходити у спільну позицію.

"Ми бачимо, що нічого спільного не формується. Є якісь загальні формули. Навіть Білий Дім видає два окремі документи, які стосуються України, Росії. Росіяни ще щось окреме заявляють. МЗС України ще щось окреме заявляє", – зазначив експерт.

Поки, за його словами, сторони працюють над вузькими питаннями. Вони є важливими, однак це не про загальний конструктив щодо припинення війни.

Нагадаємо, після переговорів у Саудівській Аравії США та РФ, а також США і України щодо перемир'я в Чорному морі та відмови від ударів по енергооб'єктах, Велика Британія закликала Кремль негайно погодитися на безумовне припинення вогню з Україною.

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