Чому Трамп досі не запровадив нові санкції проти Росії

Марко Рубіо / © Associated Press

Реклама

Державний секретар США Марко Рубіо переконує президента Дональда Трампа запровадити санкції проти Росії на тлі зриву переговорів щодо припинення вогню в Україні. Однак президент США поки вагається.

Про це пише New Lines Magazine з посиланням на джерела.

«Рубіо майже щодня згадує про санкції. Він хоче, щоб Конгрес розглянув законопроєкт про нові санкції щодо Росії сенатора Ліндсі Грема, оскільки він має більшість у Сенаті, захищену від вето, і це зірве будь-яке перезавантаження відносин з Москвою», — зазначають журналісти видання.

Реклама

Однак Трамп неохоче йде на запровадження додаткових санкцій США, хоча, як повідомляла газета The Wall Street Journal, він нарешті визнав перед європейцями, що Путін не хоче припиняти війну, бо вважає, що виграє її.

Нагадаємо, ЄС схвалив свій 17-й пакет санкцій проти Росії, націлений на близько 200 суден «тіньового флоту».

Як повідомила раніше високопоставлена чиновниця Євросоюзу на брифінгу в Брюсселі, йдеться про понад 130 окремих санкцій, зокрема проти російського військово-промислового комплексу, «тіньового флоту» і його поплічників, постачальників Росії санкційних товарів із третіх країн, а також розповсюджувачів пропаганди і дезінформації. Після цього кількість юридичних і фізичних осіб у санкційному списку ЄС загалом перевищить 2500, а суден — 300.

У межах 17-го пакета до санкційних списків додаються 75 нових людей і компаній, а також близько 200 суден «тіньового флоту» РФ, у межах санкційного режиму за гібридну діяльність проти країн Заходу запроваджуються секторальні заходи, а також індивідуальні санкції проти 27 людей і компаній у РФ, а у межах санкцій за грубі порушення прав людини до списків додаються ще 28 людей і компаній з Росії.

Реклама

Тим часом очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС уже готує наступний масштабний пакет санкцій проти Росії. Ці заходи поки не схвалені Радою ЄС, але міністри закордонних справ обговорять їх на своєму засіданні в Брюсселі.