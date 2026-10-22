Чому Трамп грає на боці Путіна: експерт назвав три можливі важелі впливу Кремля

Путін може тримати Трампа на гачку: політолог назвав можливі причини / © Associated Press

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Рішення президента США Дональда Трампа на користь Росії можуть пояснюватися наявністю у російського диктатора Володимира Путіна прямих важелів впливу — від компромату у «файлах Епштейна» до корупційних фінансових схем.

Таку думку в ефірі «Київ 24» висловив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Олександр Леонов.

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За словами експерта, у США все частіше обговорюють ймовірну причетність російських спецслужб до справи Джеффрі Епштейна, через які Кремль міг отримати чутливий компромат на американського лідера.

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«В Сполучених Штатах теж достатньо багато людей про це говорять, про файли Епштейна. Давайте згадаємо цю історію, коли їх почали розкручувати. Там виявився слід ФСБ, оскільки багатооо людей, які співпрацювали з ФСБ, були інтегровані. Сам Епштейн мав зв’язки з Росією, мав російські гроші. І вочевидь, мав можливість, ну, скажемо так, допомагати в Росії записувати (компромат — Ред.) все, що там є. А багато хто говорить, що там може бути дійсно щодо Трампа реальний кримінальний злочин», — каже аналітик.

Другим моментом Леонов називає гроші — фінансові інтереси оточення Трампа та використання криптовалюти, яка вважається зручним інструментом для прихованого фінансування.

Як приклад, Леонов навів раптове збагачення спецпосланника Стіва Віткоффа на 100 мільйонів доларів у криптоактивах. Експерт нагадав, що РФ входить до п’ятірки світових лідерів за обсягами операцій із криптовалютою, що створює ідеальні умови для прихованого підкупу.

«Давайте згадаємо Віткоффа, який раптом збагатів на 100 мільйонів доларів на крипті. А крипта — це ідеальний варіант росіян для того, щоби давати хабарі. І, власне кажучи, Росія входить в п’ятірку країн, які якраз працюють з криптою», — пояснює Леонов.

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Третій фактор, на думку експерта, це бажання Трампа перемогти на виборах і сподівання на допомогу Путіна у цьому. За даними видання Bloomberg, російський сценарій на виборах у США може включати спроби маніпуляцій, фальсифікацій та навіть екстремальні заходи, як-от спроби запровадження воєнного стану.

«Вочевидь, Трамп залежний від Путіна, і Путін може впливати на Трампа, бо все, що зараз робить американський президент, насправді, це настільки контроверсійно щодо його партії. Я, наприклад, не вірив, що це може відбутися під час виборчої кампанії, бо Трамп просто топить Республіканську партію», — підсумував Олександр Леонов.

Нагадаємо, Мін’юст США опублікував на своєму сайті мільйони нових файлів у справі покійного фінансиста Джеффрі Епштейна. У документах згадується ім’я Дональда Трампа.

Оприлюднені Міністерством юстиції США документи розкрили епізод з неповнолітньою дівчиною у стосунках Дональда Трампа та засудженого секс-злочинця Джеффрі Епштейна.

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