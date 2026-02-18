Зеленський, Трамп та Путін / © ТСН

Президент США Дональд Трамп посилив риторику щодо необхідності завершення війни в Україні, начебто встановивши часові рамки для укладення угоди з Росією. За словами експерта, цей тиск є очевидним і зумовлений прагматичними інтересами Вашингтона.

Про це в інтерв’ю OBOZ.UA розповів ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Огризко наголошує, що останні події, зокрема Мюнхенська конференція з безпеки, чітко продемонстрували розходження у стратегічних цілях союзників. Американська сторона дала зрозуміти, що її інтереси не є тотожними інтересам Європи чи України.

«Зеленський правильно робив, що дякував Америці — дипломатично, без істерик, без конфлікту. Але водночас українська влада нарешті почала діяти за власною логікою. Адже ідея, що 'те, що хоче Трамп, автоматично підходить Україні', вже не працює», — зазначив ексміністр.

Дипломат підкреслив, що будь-яка угода ціною капітуляції для Києва є неможливою. Україна не може погодитися залишити сотні тисяч людей в окупації ні з гуманітарних, ні з військових міркувань.

Навіщо Трамп рятує Путіна

На думку Огризка, існує дві ключові причини, чому Дональд Трамп публічно підганяє Володимира Зеленського та вимагає результату.

Геополітика та збереження режиму в РФ. Трамп розглядає Росію як потенційного партнера у своїх глобальних проєктах.

«Трамп хоче мати Росію як партнера. Якщо російська економіка падає — падає режим Володимира Путіна. А без Путіна у Трампа немає партнера для його великих економічних чи політичних проєктів», — пояснив Огризко.

Внутрішня політика та вибори. Чинному президенту США потрібна гучна перемога на міжнародній арені, яку можна «продати» виборцям. Заява про те, що він зупинив війну в Україні, стала б величезним електоральним бонусом, оскільки інші конфлікти менше хвилюють пересічних американців.

Однобічний тиск США на Україну викликає роздратування у європейських столицях. Партнери в ЄС бачать, що Вашингтон вимагає поступок насамперед від Києва, не здійснюючи аналогічного реального тиску на Москву.

За словами Огризка, під час дебатів європейські політики прямо закликали американців припинити таку практику. Проте позиція Дональда Трампа наразі залишається незмінною — йому потрібен швидкий результат, навіть ціною українських інтересів.

Нагадаємо, за словами, посла США при НАТО Метью Вітакер, Сполучені Штати не оголошували жодних конкретних «дедлайнів» для завершення війни Росії проти України.

За словами дипломата, Вашингтон прагне якнайшвидшого припинення бойових дій та досягнення мирної угоди між сторонами. Водночас він наголосив, що встановлення жорстких часових рамок у таких переговорах може бути небезпечним і не сприяти реальному результату.

Вітакер підкреслив, що остаточне рішення залежатиме від готовності обох сторін — Росії та України — погодитися на умови потенційної угоди. США, за його словами, зацікавлені передусім у припиненні страждань і загибелі людей.