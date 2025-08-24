Що є елементом стратегії Дональда Трампа / © Associated Press

Переговори між президентом Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним є елементом стратегії Дональда Трампа. Для чинного президента США це особливо важливо напередодні проміжних виборів у 2026 році.

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів про це Radio NV .

За словами Клімкіна, навіть якщо зустріч не принесе конкретних результатів, сам факт її проведення стане для Трампа «невеликою політичною перемогою». Це дасть йому можливість продемонструвати, що лише він здатний змусити Київ і Москву почати прямий діалог, нехай навіть символічний.

«Трамп хоче показати, що крім американсько-російського напряму, з’явився ще й українсько-російський трек, і він був започаткований саме за його посередництва», — пояснив дипломат.

Клімкін зауважив, що переговори у Стамбулі не можна вважати справжнім політичним діалогом, проте вони мали гуманітарне значення. Водночас очікувати реальних проривів від зустрічі Зеленського з Путіним складно.

На його думку, Трамп не настільки наївний, щоб вірити у швидке досягнення масштабних домовленостей. Однак для нього важливо створити картинку активного процесу й показати виборцям, що він здатен впливати на Кремль.

«Демонстрація готовності України до розмови для нього критична. Якщо Трамп покаже хоча б мінімальний результат у нинішньому політичному сезоні — це плюс. Але головне завдання для нього — мати що пред’явити перед проміжними виборами. Інакше він ризикує стати об’єктом жорсткої критики», — підсумував Клімкін.

Нагадаємо, президент України Зеленський повідомив про гарантії безпеки. Він вважає, що реальний шанс закінчити війну є. Президент повідомив, що найближчими днями будуть оголошені гарантії безпеки для України від США та Європи.