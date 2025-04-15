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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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298
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2 хв

Чому Трамп не чинить тиску на Путіна: газета The Telegraph пояснила

Трамп попри все прагне домовитися з Кремлем.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Війна в Україні триває, незважаючи на заяви президента США Дональда Трампа закінчити її принаймні до Великодня. Американський лідер не бачить необхідності тиснути на Кремль - хоч той терористично вбиває ракетами мирне українське населення.

Про це йдеться у матеріалі The Telegraph.

Російська армія вдарила ракетами по Сумах у Вербну неділю та забрала життя щонайменше 35 осіб. Трамп назвав атаку "помилкою". Заява очільника Білого дому викликала обурення в Україні через його очевидну готовність йти назустріч російському лідеру, що б він не робив.

"Це дуже тривожна заява, яка одночасно заохочує Путіна продовжувати звірства і демонструє, що хтось в оточенні Трампа просуває російські наративи", - заявив очільник Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

В The Telegraph вважають: правда полягає в тому, що немає необхідності в тому, щоб хтось інший став на бік Росії. Трамп, схоже, із задоволенням робить це сам.

“Він має рацію, кажучи, що війна має припинитися, а припинення вогню —  це єдиний шлях до миру. Але, схоже, він хоче укласти угоду за будь-яку ціну для України й з невеликими поступками з боку Кремля”, - наголошує видання.

Автори статті вважають, що очевидне прагнення Трампа домовитися з Москвою затьмарює йому очі на необхідність посилення тиску на Путіна".

Як повідомляло видання The Wall Street Journal, посадовці з команди Трампа радять йому бути жорсткішим з Путіним. За інформацією видання, до цієї групи входять державний секретар Марко Рубіо та спеціальний представник США в Україні Кіт Келлог. 

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