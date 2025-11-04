Чому Трамп не дає Україні "Томагавки": експерт пояснив

Трамп та Путін / © ТСН

Напередодні Дональд Трамп зробив низку гучних заяв, зокрема щодо війни в Україні. Він сказав, що «останньої краплі» у США стосовно Росії немає, і додав: «Треба дати поборотися». Також він підтвердив, що Україна не отримає «Томагавки», а конфіскацію російських активів США не обговорюють.

Ці події прокоментував колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Він закликав не сприймати ці заяви буквально. За його словами, Трамп не може впливати на активи, які заморожені в інших країнах.

«Якщо говорити про активи, заморожені в США, вони значні. Тема нікуди не зникне і рано чи пізно повернеться», — зазначив дипломат.

За словами Огризка, для Трампа ключовим залишається не стратегія чи цінності, а вигода.

«Якщо він упевнений, що з Росією можна буде заробити, то це його стримуватиме до останнього. Допоки РФ не розвалиться, він шукатиме можливості для прибутку», — підкреслив ексміністр.

«Сьогодні він каже одне, завтра — інше», — зауважив Огризко. 21 листопада має стати тестом для Трампа — тоді стане зрозуміло, чи запрацюють оголошені ним санкції.

За словами українського дипломата, Росія може відчути серйозний економічний удар: «Бюджет намальований на папері, промисловість гальмує, грошей немає». Тому будь-яке посилення санкцій стає болючим для Москви.

Огризко також прокоментував заяви Путіна про можливі ядерні загрози. За його словами, Трамп відповів у звичній манері: «У мене теж є ядерна зброя». Дипломат наголошує, що така риторика Кремля вже не справляє очікуваного ефекту.

«Європа може злякатися, але не Трамп. Навіть Макрон і Британія давно заявили: у них теж є ракети. Тож 'ядерна карта' Путіна втрачає силу», — резюмував він.

Нові заяви Трампа демонструють: політика вигоди й прагматизму може стати домінантною лінією майбутньої адміністрації США. Для України це сигнал — готуватись до самостійних рішень і посилювати дипломатичний тиск на Вашингтон.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що для нього не існує «останньої краплі», яка б довела, що Путін не готовий закінчити війну. На думку американського лідера, «іноді треба дати їм битися», зазначивши, що війна є важкою для обох сторін. Трамп також додав, що раніше йому здавалося, що владнати конфлікт буде легше.