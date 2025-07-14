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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Чому Трамп не дає зброю Україні напряму: у Білому домі пояснили обхідну схему

Президент США вирішив постачати зброю Україні через Європу, а не напряму. За словами чиновників, це дозволить уникнути критики, пришвидшити поставки та надіслати сигнал Путіну

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Дональд Трамп

Дональд Трамп. / © Associated Press

Рішення президента США Дональда Трампа постачати зброю Україні через посередництво європейських союзників має складну політичну й економічну логіку.

Про це пише видання CNN.

Замість того, щоб напряму передавати озброєння Києву, Трамп наполягає на схемі, за якої США виробляють системи, але оплачують їх країни НАТО. Такий підхід, за словами посадовців, дозволяє уникнути критики всередині США, адже формально Трамп не порушує своєї передвиборчої обіцянки зменшити американську участь у війні.

Водночас схема обіцяє Сполученим Штатам значні прибутки: лише одна система Patriot коштує близько мільярда доларів, і президент США вже відкрито хвалився вигодою для економіки своєї країни.

Чиновники також вказують на практичні переваги: якщо системи вже знаходяться на складах європейських союзників, то їх можна значно швидше передати Україні, ніж чекати на транспортування з США чи запуск нових виробничих ліній.

Крім того, у Вашингтоні вважають, що цей крок має політичний сигнал.

“Він серйозно розчарований Путіним”, — сказав один із високопоставлених чиновників. — “Він хоче показати, що серйозно налаштований припинити війну, і, можливо, це змусить Путіна погодитися на переговори”.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що Україна отримає “величезну кількість” військової техніки за новою схемою постачання, запропонованою президентом США Дональдом Трампом. За словами Рютте, Вашингтон забезпечить виробництво озброєнь, але оплачуватимуть його європейські союзники.

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