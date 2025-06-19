Чому Трамп не наважується на удар по ядерному об’єкту Ірану: в The Guardian відповіли

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп утримався від санкціонування удару по ядерному об’єкту Ірану у Фордо через сумніви e здатності бомби GBU-57 проникнути на потрібну глибину і гарантовано знищити цей глибоко закопаний комплекс. Трамп розраховує, що сама загроза удару спонукатиме Тегеран до переговорів.

Про це повідомили джерела The Guardian, знайомі з перебігом закритих брифінгів у Пентагоні.

GBU-57 — це надважка керована бомба вагою понад 13 тонн, спеціально створена для ураження глибоко заглиблених об’єктів. Вона скидається лише з бомбардувальника B2 і призначена для пробивання бетонних укріплень. Однак оборонні чиновники повідомили Трампу, що навіть кілька таких боєприпасів можуть не проникнути достатньо глибоко, щоб повністю знищити комплекс у Фордо, який, за даними ізраїльської розвідки, розташований на глибині до 90 метрів у гірському масиві.

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За оцінкою оборонного відомства США, повне знищення Фордо потребувало б комбінованого удару: спершу звичайними боєприпасами для ослаблення ґрунту, а потім — тактичною ядерною зброєю. Такий варіант Трамп одразу відкинув.

Ймовірно, бомба GBU-57 може лише обвалити тунелі, створивши тимчасові перешкоди, але не ліквідує весь об’єкт. Генерал-майор у відставці Ренді Маннер, колишній заступник директора Агентства зі зменшення загрози обороні США, заявив, що удар GBU-57 «може затримати програму на шість місяців-рік, але не зупинить її повністю».

Згідно з ізраїльською розвідкою, об’єкт у Фордо розташований на глибині до 90 метрів і вже збагачує уран до 83,7% — критично близького до військового рівня. Хоча GBU-57 важить понад 13 тонн, її ефективність залишається під питанням, зважаючи на технічні обмеження.

Ізраїль своєю чергою не має ані відповідних боєприпасів, ані бомбардувальників B2 для виконання такої місії.

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Нагадаємо, раніше Трамп відповів, чи втрутяться США у війну проти Ірану. Також він натякнув, що представники Ірану хочуть зустрітися та приїхати до Білого дому, але цю тезу іранські чиновники рішуче заперечують.