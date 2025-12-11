Чому Трамп не ризикне вийти з переговорів щодо війни: дипломат пояснив

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп не вийде з мирних переговорів щодо війни Росії проти України. Адже участь у процесі є вигідною для Вашингтона.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко для «24 Каналу».

За словами дипломата, Трамп може дозволити собі емоційні заяви, але відмова США від участі у мирному процесі нереальна.

«Ні, вони нікуди не вийдуть. Це нереально. Трамп може розлютитися у якийсь момент. Він вже неодноразово говорив: „Я не хочу, бийтеся далі“», — зазначив Огризко.

Що стримує американського президента

Ключовим фактором є громадська думка. За останніми опитуваннями, понад 64% американців підтримують продовження допомоги Україні. У Демократичній партії ця цифра ще вища, однак і серед республіканців більшість не виступає за згортання підтримки.

Трамп не може ігнорувати такі настрої, підкреслює дипломат. Навіть можливе тимчасове зупинення передачі Україні розвідданих не стане критичним, адже українські та європейські спецслужби готові до цього.

За словами Огризка, Сполучені Штати розуміють: якщо вони вийдуть із процесу, їхнє місце на геополітичній арені займе хтось інший.

«Можна погрожувати, стукати кулаком по столу, але від цього ситуація не зміниться. Американці розуміють, що важливо бути у процесі, а не поза ним. Так можна впливати на ситуацію», — наголосив він.

Нагадаємо, старший син президента США Дональд Трамп-молодший заявив, що Сполучені Штати потенційно можуть відмовитися від участі у зусиллях, спрямованих на досягнення миру в Україні. У розмові з ведучою Yalda Hakim під час виступу в Катарі він зазначив, що його батько є «непередбачуваним» і здатний ухвалити будь-яке рішення, зокрема й щодо України.

Він також провів паралель між заявленою Трампом-старшим «боротьбою» з наркокартелями та ситуацією у світі, наголосивши, що наркобанди становлять для США значно більшу й безпосередню загрозу, ніж події в Україні чи Росії. Попри це, Трамп-молодший додав, що Вашингтон навряд чи повністю «полише» Україну, але американське суспільство втомлене від тривалих конфліктів і не має запиту на подальше безкінечне фінансування війни.