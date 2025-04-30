Чому Трамп не вийде з переговорів по Україні: в ОПУ пояснили значення угоди про корисні копалини

Угода про надра не дозволить США вийти з переговорного процесу по Україні / © ТСН.ua

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Якщо Україна та США укладуть угоду про корисні копалини, це змусить американського президента Дональда Трампа переглянути свої плани. Ця угода не дозволить йому вийти з переговорного процесу щодо мирного врегулювання війни, розв’язаної Кремлем проти нашої країни.

Таку думку висловив радник керівника ОПУ Михайло Подоляк в коментарі «РБК-Україна».

«Тут вже є політичні, геополітичні мотиви, і будуть ще економічні. Якщо ви маєте стратегічну партнерську угоду, і у вас тут є якісь активи чи є якісь доходності, ви ж не будете цю територію віддавати прямому конкуренту, якщо ми говоримо про відповідні галузеві напрямки, рідкісноземельні метали? Ви будете захищати свої активи, які будуть вам щось приносити», — зазначив Подоляк.

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Він також вважає, що Трамп продовжить докладати зусиль для просування мирних переговорів, адже для нього це водночас є важливим іміджевим питанням, як для світового лідера.

«Трампу неможливо вийти, він набагато більший гравець, ніж Росія. І він хоче навпаки закріпити за собою позицію домінантного гравця в глобальному політичному процесі», — наголосив радник.

Водночас за словами Подоляка, Україна готова до комерційної співпраці з Америкою, а це вже вигідно не тільки Трампу, а й США загалом.

«І знову ж таки, це вигідно не тільки самому Трампу з політичного погляду, це вигідно багатьом виробникам зброї в США. Зрозуміло, США не хочуть віддавати її задарма, це зрозуміло. Але купувати у них зброю потрібно, і ми будемо. Тому що сьогодні це певним чином впливає на розподіл впливів на глобальному ринку зброї», — підкреслив радник.

Михайло Подоляк також впевнений, що Україна має підходити до партнерства зі Сполученими Штатами раціонально та просувати власні інтереси. Але вибудовувати партнерські відносини зі США вона буде без сумніву.

Нагадаємо, угода про копалини між США та Україною щодо мінеральних ресурсів зіткнулася з перешкодою. У Вашингтоні останньої миті висунули вимогу, щоб Україна підписала не лише рамкову, а й детальну угоду про фонд.