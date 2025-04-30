Чому Трамп не зможе припинити допомогу Україні: експерт назвав єдину причину

Трамп не припиняє допомогу Україні тільки через імідж США / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп волів би дистанціюватися від війни Росії проти України, однак наразі це йому не вдається.

Таку думку в ефірі телеканалу КИЇВ24 висловив Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council.

За словами експерта, Трамп ідеологічно не зацікавлений у конфлікті та волів би сказати: «Це не моя війна», але він розуміє, що подібна позиція виглядала б як слабкість та загрожувала б репутації США на світовій арені.

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«Йому хочеться сказати: „вибачте, я спробував — не вийшло“, — зазначив Дікінсон. — Але він знає, що просто вийти з ситуації неможливо, адже навіть всередині Республіканської партії більшість виступає за подальшу підтримку України».

Дікінсон також вважає, що Трамп використовує «шантаж проти Росії», аби змусити Кремль реагувати на його дії, однак наразі у нього немає чіткої стратегії припинити допомогу Україні.

«Він усвідомлює, що йому доведеться продовжувати участь, хоч на якомусь рівні — через допомогу Україні, санкції чи інші економічні інструменти. Це вимушене рішення», — пояснив експерт.

На завершення аналітик додав, що Трамп не може дозволити собі виглядати слабким чи зрадником інтересів США.

«Йому важливо не виглядати лузером — і це стримує його бажання вийти з теми України», — підсумував експерт.

Нагадаємо, за словами журналіста Віталія Портникова, адміністрація президента США Дональда Трампа не підтримає максималістичні вимоги диктатора Путіна про завершення російської агресії проти України.