Чому Трамп обрав Будапешт для зустрічі з Путіним: пояснення експерта

Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп демонстративно обрав Будапешт для зустрічі з Путіним. Це подійний удар по Євросоюзу та МКС.

Про це в ефірі «КИЇВ24» заявив політтехнолог і директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.

За його словами, таким чином Трамп може прагнути «помножити на нуль» рішення Міжнародного кримінального суду, який видав ордери на Путіна та його союзників.

«Вибір він пояснював так: „Мені подобається Орбан, він дуже добре керує, а я подобаюся йому. Тому обрав Будапешт“, — завершив експерт.

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість тристоронньої зустрічі у Будапешті.

«Якщо мене запросять до Будапешта, якщо це буде запрошення у форматі, коли ми зустрічаємося втрьох, або, як це називається, shuttle diplomacy, президент Трамп зустрічається з Путіним і президент Трамп зустрічається зі мною, то в тому чи іншому форматі, ми погодимося», — наголосив Зеленський.